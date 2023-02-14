Россиян предупредили о болезнях, которые можно подцепить через поцелуи

Поцелуи не только доставляют радость, но и могут стать источником неприятных заболеваний. Об этом предупредила врач-инфекционист телемедицинского сервиса "Доктис" Татьяна Когут в беседе с "Газетой.ru".

Во время поцелуя передаётся около 80 миллионов бактерий, примерно 20% из них уникальны для человека, ведь у каждого из нас есть персональный микробиом во рту, напомнила медик. Поэтому в процессе обмена слюной партнёры получают антитела к чужим бактериям, что называется перекрёстной иммунизацией.

"Благодаря ей повышается сопротивляемость и устойчивость организма к инфекциям, передающимся воздушно-капельным путём. Чем чаще люди целуются, тем эта иммунизация происходит активнее — и иммунитет лучше укрепляется", — объяснила доктор.

Также при поцелуе вырабатывается гормон счастья и снижается уровень стресса. Но на этом плюсы заканчиваются. При близком контакте человек рискует подхватить вирус герпеса от партнёра, если болезнь находится у него в острой фазе, предупредила Когут. При поцелуе можно подцепить и инфекционный мононуклеоз, возбудителем которого является вирус Эпштейна – Барр.

"Этот вирус передаётся со слюной и отлично себя чувствует в благоприятной слизистой среде. Симптомами мононуклеоза служат постоянная усталость, боль в горле, высокая лихорадка, потеря аппетита и опухание лимфатических узлов с явлениями ангины", — сказала медик.

Кроме того, через поцелуи можно заразиться всеми вирусами, которые распространяются воздушно-капельным путём, в том числе гриппом, ковидом и ОРВИ. Хотя в этом случае и целоваться не придётся, ведь достаточно побыть с человеком на близком расстоянии. Поэтому не следует устраивать романтический ужин, если вы чувствуете недомогание, посоветовала врач.