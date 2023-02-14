Россиян предупредили о болезнях, которые можно подцепить через поцелуи
Врач Когут назвала болезни, которые передаются через поцелуи
Поцелуи не только доставляют радость, но и могут стать источником неприятных заболеваний. Об этом предупредила врач-инфекционист телемедицинского сервиса "Доктис" Татьяна Когут в беседе с "Газетой.ru".
Во время поцелуя передаётся около 80 миллионов бактерий, примерно 20% из них уникальны для человека, ведь у каждого из нас есть персональный микробиом во рту, напомнила медик. Поэтому в процессе обмена слюной партнёры получают антитела к чужим бактериям, что называется перекрёстной иммунизацией.
"Благодаря ей повышается сопротивляемость и устойчивость организма к инфекциям, передающимся воздушно-капельным путём. Чем чаще люди целуются, тем эта иммунизация происходит активнее — и иммунитет лучше укрепляется", — объяснила доктор.
Также при поцелуе вырабатывается гормон счастья и снижается уровень стресса. Но на этом плюсы заканчиваются. При близком контакте человек рискует подхватить вирус герпеса от партнёра, если болезнь находится у него в острой фазе, предупредила Когут. При поцелуе можно подцепить и инфекционный мононуклеоз, возбудителем которого является вирус Эпштейна – Барр.
"Этот вирус передаётся со слюной и отлично себя чувствует в благоприятной слизистой среде. Симптомами мононуклеоза служат постоянная усталость, боль в горле, высокая лихорадка, потеря аппетита и опухание лимфатических узлов с явлениями ангины", — сказала медик.
Кроме того, через поцелуи можно заразиться всеми вирусами, которые распространяются воздушно-капельным путём, в том числе гриппом, ковидом и ОРВИ. Хотя в этом случае и целоваться не придётся, ведь достаточно побыть с человеком на близком расстоянии. Поэтому не следует устраивать романтический ужин, если вы чувствуете недомогание, посоветовала врач.
Ранее Лайф писал, что влюблённые похожи друг на друга внешне, если живут вместе на протяжении многих лет. Однако стало известно, что и изначально мы выбирает партнёра со схожими чертами лица.
Freepik