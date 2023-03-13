Ещё три случая тропической лихорадки зафиксировали в России
Ещё три случая лихорадки денге, в том числе у ребёнка, зафиксированы в Красноярском крае
Ещё три жителя Красноярского края, включая малолетнего ребёнка, заболели тропической лихорадкой денге. Об этом в телеграм-канале сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.
"Ещё троим туристам при возвращении домой установлен диагноз "лихорадка денге". Причём среди заболевших есть ребёнок, которому исполнился один год", — написал он.
По словам Горяева, все заболевшие вернулись из Таиланда. Он подчеркнул, что туристы подхватили лихорадку из-за несоблюдения простых мер безопасности. Например, они не пользовались репеллентами, которые могли бы их уберечь от укусов комаров.
Напомним, в начале февраля два случая тропической лихорадки денге были зафиксировали в Красноярском крае. Как сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев, обе пациентки перед этим посещали Таиланд, а именно Пхукет и Паттайю.
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