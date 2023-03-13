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13 марта, 07:29

Ещё три случая тропической лихорадки зафиксировали в России

Ещё три случая лихорадки денге, в том числе у ребёнка, зафиксированы в Красноярском крае

Ещё три жителя Красноярского края, включая малолетнего ребёнка, заболели тропической лихорадкой денге. Об этом в телеграм-канале сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

"Ещё троим туристам при возвращении домой установлен диагноз "лихорадка денге". Причём среди заболевших есть ребёнок, которому исполнился один год", написал он.

По словам Горяева, все заболевшие вернулись из Таиланда. Он подчеркнул, что туристы подхватили лихорадку из-за несоблюдения простых мер безопасности. Например, они не пользовались репеллентами, которые могли бы их уберечь от укусов комаров.

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Напомним, в начале февраля два случая тропической лихорадки денге были зафиксировали в Красноярском крае. Как сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев, обе пациентки перед этим посещали Таиланд, а именно Пхукет и Паттайю.

Обложка ©

Pixabay

Светлана Оперук
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