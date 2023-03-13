Ещё три случая тропической лихорадки зафиксировали в России

Ещё три жителя Красноярского края, включая малолетнего ребёнка, заболели тропической лихорадкой денге. Об этом в телеграм-канале сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

"Ещё троим туристам при возвращении домой установлен диагноз "лихорадка денге". Причём среди заболевших есть ребёнок, которому исполнился один год", — написал он.

По словам Горяева, все заболевшие вернулись из Таиланда. Он подчеркнул, что туристы подхватили лихорадку из-за несоблюдения простых мер безопасности. Например, они не пользовались репеллентами, которые могли бы их уберечь от укусов комаров.