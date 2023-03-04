Профессор назвал две опасные болезни, которые могут прийти с Украины

Биолаборатории Украины изучали геморрагическую лихорадку и холеру, вполне возможно, что делали это с целью злонамеренного применения этих патогенов. Об этом заявил вирусолог, профессор, член-корреспондент РАН Пётр Чумаков.

"[Геморрагическая лихорадка] оказывает влияние на стенки сосудов, когда наблюдается их ломкость, происходят различные сложные кровотечения. Это очень плохо заканчивается. <...> Также возможна в летний период вспышка холеры. Потому что эти лаборатории ей занимались. Это такая инфекция, которую очень просто выпустить в водоём, в реки", — рассказал Чумаков порталу Ura.ru.

Также вирусолог отметил, что ещё не все технические лаборатории на Украине выявлены. По его словам, они в основном собирали информацию, анализировали антитела у людей и выясняли, инфекции, характерные для этой местности .Он подчеркнул, что такие организации и сейчас продолжают работать в других странах. При этом собеседник портала высказал мнение, что после CoViD-19 новых эпидемий и пандемий быть не должно.

"Вообще я не ожидаю сейчас каких-то новых событий. Потому что прошёл ковид, который скорее всего имеет искусственное назначение. Эффект, который хотели достичь, те, кто его произвел, получен. Мне кажется, сейчас не имеет смысла что-то ещё распространять", — резюмировал Чумаков.