Из-за того что финансируемые Америкой биолаборатории продолжают работать в разных странах, возрастают риски распространения новых усиленных патогенов, опасных для населения всей Земли. Инфекции не знают границ. Об этом предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Там, безусловно, есть риски распространения новых неизвестных, усиленных патогенов. Поражает ещё и то, что появляются публикации, в которых, не стесняясь, заявляют о том, что занимаются изучением патогенов, усиливая их свойства. На мой взгляд, это явное нарушение конвенции", — сказала Попова в беседе с РИА "Новости".

По её мнению, наличие подобных лабораторий угрожает всей планете. А страны, в которых работают такие учреждения, могут утратить, если этого ещё не случилось, свой биологический суверенитет. По данным российских законодателей, в различных странах работает порядка 400 биолабораторий двойного назначения, контролируемых Штатами. В Минобороны РФ выяснили, что Америка вложила свыше 200 миллионов долларов в работу биолабораторий на Украине, участвовавших в военно-биологической программе Вашингтона.