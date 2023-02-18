Яровая: Комиссия по биолабораториям расследует факты применения ВСУ отравляющих веществ

Парламентская комиссия по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине изучает факт применения Киевом отравляющих веществ. Об этом рассказала сопредседатель комиссии и вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, комментируя сообщение российских военных о применении ВСУ под Урожайным и Великой Новосёловкой в ДНР химических боеприпасов, сброшенных с беспилотника.

"В рамках нашего расследования мы исследуем этот факт, который уже сейчас следует квалифицировать как международное преступление", — приводит пресс-служба Госдумы слова Яровой.

Парламентарий также отметила, что предварительные выводы о военно-прикладном характере биологического проекта Вашингтона на Украине и использовании Киева как военно-биологического полигона против Москвы полностью подтверждаются.