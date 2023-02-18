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18 февраля, 11:04

Яровая: Комиссия по биолабораториям расследует факты применения ВСУ отравляющих веществ

Парламентская комиссия по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине изучает факт применения Киевом отравляющих веществ. Об этом рассказала сопредседатель комиссии и вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, комментируя сообщение российских военных о применении ВСУ под Урожайным и Великой Новосёловкой в ДНР химических боеприпасов, сброшенных с беспилотника.

"В рамках нашего расследования мы исследуем этот факт, который уже сейчас следует квалифицировать как международное преступление", — приводит пресс-служба Госдумы слова Яровой.

Парламентарий также отметила, что предварительные выводы о военно-прикладном характере биологического проекта Вашингтона на Украине и использовании Киева как военно-биологического полигона против Москвы полностью подтверждаются.

Совфед и Госдума приняли обращение к парламентам мира о работе биолабораторий США

Совфед и Госдума приняли обращение к парламентам мира о работе биолабораторий США

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачёв заявил, что на Украине продолжают работать более 30 биолабораторий США. Он также заметил, что вдоль границ России насчитывается не менее 50 подобных учреждений.

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Наталья Исакова
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