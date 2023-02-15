Совфед и Госдума приняли обращение к парламентам мира о работе биолабораторий США

На пленарном заседании в среду сенаторы Совета Федерации приняли проект обращения Федерального собрания к парламентам других стран в связи с ведением США военно-биологической деятельности за пределами собственной территории. Ранее его приняли и депутаты Госдумы.

"Федеральное собрание Российской Федерации призывает парламенты стран мира, где действуют подконтрольные США биологические лаборатории, дать правовую и политическую оценку соглашениям, которые их национальные службы здравоохранения заключают с Министерством обороны США", — сказано в обращении, текст которого цитирует ТАСС.

По оценке парламентариев, на данный момент на территориях третьих стран действует около 400 подконтрольных Вашингтону биологических лабораторий двойного назначения. Российская сторона убеждена, что действия Запада несут дискриминационный характер. Особое беспокойство вызывает тот факт, что доступ в эти лаборатории является ограниченным или полностью закрытым даже для национальных служб безопасности. Кроме того, США скрывают всю опасность своих исследований от граждан стран, где они их проводят.