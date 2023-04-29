На дух не переносят: 4 растения для изгнания комаров с дачного участка

Каждый дачный сезон россияне сталкиваются с надоедливыми и писклявыми "паскудцами" — комарами. По словам депутата Госдумы, председателя Союза дачников Никиты Чаплина, они проникают в дома через щели в москитных сетках, оконных рамах и при открытии дверей, а избавиться от насекомых можно при помощи ряда советов.

"Комары очень любят воду, они в ней откладывают яйца. Поэтому если на вашем участке есть маленький декоративный пруд или бочка с водой, то воду надо обязательно менять и накрыть плёнкой. Комары — грязнули и не любят чистую воду, только чистую кровь!" — рассказал он Лайфу.

Также комары боятся запахов томатов, полыни, лаванды и мяты, из-за чего эти растения можно посадить по периметру участка. Помимо этого, напомнил депутат, существуют репелленты: спреи, аэрозоли, мази, пластинки и жидкости. Правда, они токсичны в замкнутых помещениях и обладают непродолжительным действием.

Однако самым действенным способом борьбы с надоедливыми насекомыми "опытный дачник" видит обработку участка и дома химией. Он посоветовал обратиться к специалистам, чтобы не отравиться или не "попрощаться со своей печенью".

"Уверен, с такой обработкой комары покинут вашу дачу навсегда!", — заключил парламентарий.