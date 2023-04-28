Дачникам раскрыли 5 секретов идеальной рассады, которая даст солидный урожай клубники

Получить богатый урожай клубники нетрудно, если заранее купить правильную рассаду для своего приусадебного участка. Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Никита Чаплин поделился с Лайфом советами.

Во-первых, выбирайте сорта ягод для своей местности. В Сибири вряд ли приживётся краснодарская клубника, а если и даст урожай, то он не порадует вас. Поэтому следует выбирать сорт, адаптированный к вашим погодным условиям.

Во-вторых, покупайте рассаду у проверенных производителей. Это можно сделать в специализированных магазинах или у знакомых бабушек, которые занимаются садоводством. В-третьих, осмотрите перед покупкой листья у саженцев. Если берёте рассаду в начале мая, то должно быть 2–4 здоровых зелёных листика на каждом кустике.

В-четвёртых, проверьте состояние рожков у клубники, их может быть один или несколько. Как правило, они светло-зелёного цвета, а толщиной не меньше 0,7 сантиметра. Чем толще рожок, тем лучше будет урожай. В-пятых, обратите внимание на корневую систему. Если она открыта, то длина должна быть 7–8 сантиметров. Если же куст продаётся в ёмкости, то можно аккуратно вынуть его и проверить состояние корней.