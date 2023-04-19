Дачникам рассказали, как справиться с пятью их главными страхами

У российских дачников есть типичные страхи, которые в той или иной степени волнуют едва ли не каждого из них. В то числе они боятся ограбления и нашествия грызунов. Как справиться с такими переживаниями, читателям Лайфа рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Он насчитал пять таких основных страхов садоводов.

Так, дачники, которые боятся, что их ограбят, должны увезти все ценные вещи с участка, застраховать имущество, установить систему сигнализации и видеонаблюдения, либо же договориться со сторожем товарищества, чтобы тот каждый день проверял их участок. Страх номер два — нашествие вредителей, будь то грызуны или какие-нибудь насекомые.

"Решение вашей беды зависит от того, какого вида вредителей вы боитесь. Рецепт прост — разбросайте по участку отраву, установите звуковую систему отпугивания, закажите химическую обработку участка и высаживайте те культуры, которые будут отпугивать непрошенных гостей. Кроты, например, боятся запаха базилика, а комары запаха полыни", — заявил Чаплин.

По его словам, ещё один страх дачников — что саженцы могут замёрзнуть. Депутат посоветовал выбирать сорта, подходящие для конкретного региона, чтобы "не ждать в Сибири на своём участке спелый и сладкий арбуз в июне". Он также предостерёг россиян от сеяния и высаживания культуры раньше срока и призвал не забывать о весенних заморозках. Чаплин предложил держать под рукой плёнку и другой укрывной материал. В качестве действенного лайфхака он предложил поливать посадки холодной водой по утрам, чтобы за счёт терморегуляции растения быстрее приходили в себя.

Также дачники часто опасаются, что посевы не взойдут. По словам Чаплина, чтобы не беспокоиться об этом, нужно правильно подобрать грунт, приобрести качественные семена, а также посадить всё в правильное время и не забывать ухаживать. Однако, напомнил он, если что-то пойдёт не так, всегда можно купить новые семена или рассаду и начать всё заново.

Угрожающие урожаю болезни тоже включены Чаплиным в топ-5 страхов дачников. Чтобы избежать подобной напасти, он советует осматривать посадки и при первых симптомах устранять проблему. Для этого подойдёт не только обработка, но и смена ухода. Депутат заявил, что не нужно ничего бояться, ведь почти всё можно исправить, а значит, не нужно позволять мелким проблемам портить дачный сезон, ведь дача — это "место для отдыха и хорошего настроения".