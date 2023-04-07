В Союзе дачников рассказали, как вырастить дерево вербы из срезанной веточки

Каждый год на Вербное воскресенье даже далёкие от религии люди стараются украсить жилище хотя бы несколькими веточками вербы. Считается, что этот символ весны и обновления принесёт в дом мир и благополучие. А после праздников у многих попросту не поднимается рука выбросить вербу. Как вариант: веточки можно отнести в церковь, там их сожгут, читая молитву, а также можно посадить собственную вербу. О том, как это правильно сделать, читателям Лайфа рассказал председатель Союза дачников Подмосковья депутат Никита Чаплин.

Он предупредил, что процесс выращивания вербы не самый быстрый и простой. Для начала, по словам нашего собеседника, веточка должна около недели постоять в воде. После этого её необходимо высадить не сразу в открытый грунт, а в горшок, там она должна провести минимум год. В домашних условиях саженец немного окрепнет с учётом обильного полива, а уже следующей весной его можно будет смело высаживать в грунт.

"Вкапываем веточку с корешками в землю аккуратно, чтобы не задеть корней. Сверху укрываем пластиковой бутылью с обрезанной верхушкой. Так мы защитим наше деревце от заморозков и грызунов. Очень важно помнить, что верба нуждается в большом количестве воды, поэтому поливать её нужно как можно чаще. Уверен, у вас получится вырастить свой символ этого прекрасного праздника", — резюмировал Чаплин.