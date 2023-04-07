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7 апреля, 15:50

Как освящать и можно ли выбрасывать вербу после праздника: советы россиянам

Россиян призвали не выбрасывать вербу в мусорку после Вербного воскресенья

<p>Обложка © <a href="https://ru.freepik.com/free-photo/blossoming-spring-willow_1239460.htm#page=2&query=willow&position=24&from_view=search&track=sph" target="_blank" rel="noopener noreferrer">freepik / bearfotos</a></p>

Обложка © freepik / bearfotos

Уже 9 апреля православные верующие будут отмечать Вербное воскресенье. Символом одного из главных церковных праздников в России являются веточки пушистой вербы. Где взять букет, как его лучше освятить и можно ли после праздника выкинуть, рассказывает РИА "ФедералПресс".

Веточки вербы можно нарвать самому: в городе деревья обычно растут рядом с местными реками или озёрами. Лучше всего срезать по одной веточке для каждого члена семьи. Главное, чтобы их было нечётное количество. Вербу также продают в переходах или возле храмов, ничего страшного не будет, если купить букетик с рук. Полноценные композиции с вербой и другими растениями встречаются и в цветочных магазинах.

Россиянам рассказали, как правильно выбрать вербу

Россиянам рассказали, как правильно выбрать вербу

При этом освящать букет из вербы дома не советуют. Также не стоит верить продавцам, которые заявляют, что реализуют уже освящённые веточки. Окропляют букетики святой водой в храмах. Сделать это можно накануне праздника — в Лазареву субботу — либо утром в воскресенье.

Обычно букеты из вербы хранят дома у икон. Также не запрещается украсить ею праздничный стол на Пасху. Ставят вербу в сухую вазу, чтобы она простояла в первозданном виде весь год. Но можно добавить воду, тогда веточки распустятся. А вот выбрасывать после праздника освящённые веточки вербы в мусорное ведро не стоит. Лучше пустить их по течению реки, но важно не бросать вербу в стоячие водоёмы. Зачастую вербу относят в храм, где её сжигают с чтением соответствующих молитв. Некоторые граждане (при наличии условий) делают это самостоятельно. Также считается, что веточки можно воткнуть рядом с живым деревом, вернув их земле.

Ранее Лайф писал, что вокруг Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге в Вербное воскресенье пройдёт крестный ход с участием детей и взрослых. Мероприятие начнётся в 8:45, во время литургии будут петь сразу три хора.

Иван Косицын
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