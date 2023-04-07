Как освящать и можно ли выбрасывать вербу после праздника: советы россиянам

Уже 9 апреля православные верующие будут отмечать Вербное воскресенье. Символом одного из главных церковных праздников в России являются веточки пушистой вербы. Где взять букет, как его лучше освятить и можно ли после праздника выкинуть, рассказывает РИА "ФедералПресс".

Веточки вербы можно нарвать самому: в городе деревья обычно растут рядом с местными реками или озёрами. Лучше всего срезать по одной веточке для каждого члена семьи. Главное, чтобы их было нечётное количество. Вербу также продают в переходах или возле храмов, ничего страшного не будет, если купить букетик с рук. Полноценные композиции с вербой и другими растениями встречаются и в цветочных магазинах.

При этом освящать букет из вербы дома не советуют. Также не стоит верить продавцам, которые заявляют, что реализуют уже освящённые веточки. Окропляют букетики святой водой в храмах. Сделать это можно накануне праздника — в Лазареву субботу — либо утром в воскресенье.

Обычно букеты из вербы хранят дома у икон. Также не запрещается украсить ею праздничный стол на Пасху. Ставят вербу в сухую вазу, чтобы она простояла в первозданном виде весь год. Но можно добавить воду, тогда веточки распустятся. А вот выбрасывать после праздника освящённые веточки вербы в мусорное ведро не стоит. Лучше пустить их по течению реки, но важно не бросать вербу в стоячие водоёмы. Зачастую вербу относят в храм, где её сжигают с чтением соответствующих молитв. Некоторые граждане (при наличии условий) делают это самостоятельно. Также считается, что веточки можно воткнуть рядом с живым деревом, вернув их земле.