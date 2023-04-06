Россиянам рассказали, как правильно выбрать вербу

Верба считается символом Вербного воскресенья у православных. В текущем году праздник выпадает на 9 апреля. О том, как правильно выбрать вербу, в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал профессиональный травник с медицинским образованием Дмитрий Юровский.

По его словам, верба имеет несколько видов растений, однако чаще всего используют именно иву козью. Она отличается от других тем, что напоминает кустарник, также у неё имеются характерные соцветия перламутрового оттенка. При этом какого-то особого труда отыскать иву не потребуется, так как она растёт практически везде. По поводу соцветия травник также указал, что оно должно напоминать зачатки небольшого размера.

"У неё характерные перламутровые соцветия при набухании. Ива с перламутровыми цветами — это и есть традиционная верба", — отметил Юровский.

Вербное воскресенье — двунадесятый праздник (один из 12 главных церковных праздников). Его также называют Входом Господним в Иерусалим — в память о том, как Иисус за шесть дней до иудейской Пасхи триумфально въехал в столицу Иудеи.