Россиянам рассказали, как грамотно закупиться в преддверии Пасхи

Скоро в России наступит Пасха — праздник, приготовления к которому всегда отличаются своим масштабом, что неминуемо бьёт по карману. Как при таких условиях не нарушить финансовое благополучие, рассказал директор по маркетингу сервиса "Пакет" от Х5 Антон Афанасьев. Прежде всего он советует искать выгоду. Так, не стоит брать первый попавшийся на глаза товар. Нужно сопоставить цены, дисконтные предложения и бонусы, а потом определиться, что больше всего подходит для бюджета в этом месяце.

Чтобы экономить, не ограничивая себя в покупках, следует пользоваться картой с кешбэком. Благодаря ей получится накопить баллы, которые затем можно будет перевести в рубли.

Кроме того, важно сформировать детализированный перечень нужных товаров. Афанасьев объясняет, что если постоянно класть в корзину только те продукты, которые внесены в список, то тратить больше, чем планируется, не получится. Пользуясь таким "сценарием", покупатель сможет приобрести только то, что действительно нужно, а не то, что спонтанно захотелось. Чтобы оставаться в границах своих финансовых возможностей, специалист советует пойти в супермаркет с лимитом на карте. Совсем исключить соблазн помогут именно наличные деньги — так покупатель увидит, сколько он может потратить.

Также необходимо контролировать количество приобретаемых товаров. Афанасьев призвал задуматься: действительно ли надо брать три десятка яиц на покраску и пять больших куличей? Если нет, то стоит отказаться от таких масштабных покупок. Так получится сохранить не только деньги, но и свежесть блюд на столе.

В предпраздничный период в магазинах начинаются распродажи. Эксперт призвал не обращать внимания на маркетинговые уловки и не думать, что скидки будут действовать только один день. Напоследок стоит проанализировать регулярные расходы. Афанасьев рекомендует обдумать, от чего получится отказаться, чтобы оставить деньги для более необходимых товаров.