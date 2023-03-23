Экономист рассказала, стоит ли россиянам готовиться к повышению цен в этом году

В последние дни активно обсуждается возможное подорожание риса из-за неблагоприятных условий в Краснодарском крае, что вызвало некое волнение у потребителей. Какие ещё факторы могут поспособствовать росту цен в текущем году, "Вести Подмосковья" узнали у доктора экономических наук, профессора кафедры экономики и финансов МОФ РАНХиГС Каринэ Хачатурян.

По её словам, внесла свои коррективы в экономику пандемия. В частности, она вызвала сбои в логистических цепочках разных отраслей промышленности. Это впоследствии привело к некоторой нехватке ключевых материалов и увеличению транспортных затрат, после которых предприятия столкнулись с более высокими издержками. Именно их они и могут переложить на потребителей.

"Другим фактором, влияющим на повышение стоимости товаров, является инфляция. После относительно высокой инфляции в 2021 году (тогда она составила 8,39%) в 2022-м инфляция ускорилась и достигла 12%. В прошлом году сильнее всего подорожали непродовольственные товары (не для употребления в пищу) (+15,2%), продовольствие (+11,8%), сфера ЖКХ (+11,2%)", — сказала эксперт.

Проблемы охраны окружающей среды и устойчивого развития также могут сыграть роль в росте цен. По её словам, покупатели всё чаще обращают внимание на то, как товары действуют на экологию. В этой связи предприятиям требуются инвестиции в более "зелёные" методы и материалы.

Эксперт считает, что цифры на ценниках могут увеличиться на самых популярных товарах. Например, с января больше всего подорожал проезд в общественном транспорте — от 3% до 7,6%, а также овощи и фрукты — до 36,25%.

На данном этапе профильные специалисты не имеют единого мнения, насколько вырастут цены в следующем году. На всё это могут повлиять геополитика, состояние глобальной экономики и способность отечественной экономики быстро адаптироваться к новым условиям, резюмировала Хачатурян.