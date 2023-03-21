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21 марта, 06:23

Рис в России может подорожать на 30% из-за неурожая

"Ъ": Поставщики крупы предупредили ретейлеров о повышении цен до 30% из-за неурожая в РФ

В России может подорожать рис на 10–30% из-за неблагоприятных условий в Краснодарском крае, где выращивается значительный объём этой крупы в стране. Поставщики уже уведомили об этом ретейлеров, но они не спешат принимать повышение цен из-за рисков для спроса, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Получение уведомления о повышении цен на рис на 15–30% подтвердили в гипермаркете "Лента". Подорожание будет происходить в зависимости от производителя. Торговая сеть не спешит принимать заявку, сейчас ретейлер ожидает стабилизации на рынке. Другая торговая сеть получила уведомление о подорожании крупы с 27 марта на 8–19%, но решение о пересмотре стоимости пока не принято. Третий источник добавил, что ретейлеры стараются "сдерживать рост цен на полке".

"По данным "Руспродсоюза", на середину марта рисовая крупа первого сорта в опте стоила в среднем 64,13 тысячи рублей за тонну против 51,6 тысячи рублей годом ранее и 63,7 тысячи рублей в феврале", — указывается в публикации.

Производители считают, что из-за подорожания есть риск снижения спроса на рис. К тому же часть потребителей может переключиться на более доступную гречку. Если в феврале 2022 года стоимость риса в среднем составляла 108,8 рубля за килограмм, то гречневой крупы — 100,1 рубля.

Указывается, что неурожай связан с аварией на Фёдоровском гидроузле в Краснодарском крае, которая произошла весной прошлого года. В результате площадь рисовых чеков сократилась с 119 до 92 тысяч гектаров, а валовый сбор крупы снизился на 24%, то есть до 650 тысяч тонн. По словам исполнительного директора Национального рисового союза Михаила Радченко, качество текущего урожая крупы ниже из-за поздней уборки и это может сказаться на выработке риса. Однако в России достаточно запасов для обеспечения внутреннего рынка. Это связано с запретом на экспорт риса из страны. Ввиду этого в ближайшую неделю, отметил Радченко, союз ожидает, что оптовые цены на крупу снизятся.

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Freepik / jcomp

Светлана Оперук
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