На российские активы производителя чая Lipton нашёлся покупатель

Активы ушедшей из России компании Ekaterra, которая занималась производством чая Lipton, может приобрести ООО "Объединённая чайная компания", а ходатайство о предварительном согласии на сделку было направлено в ФАС. Об этом сообщает "Коммерсант" .

Ekaterra является крупнейшим производителем чая в мире, который ранее входил в концерн Unilever. В России же продукция выпускалась под брендами Lipton, Saito и Brooke Bond на фабрике в Санкт-Петербурге, мощность которой составляла 16 тысяч тонн продукции ежегодно. В свою очередь, "Объединённая чайная компания" выпускает чаи марок Eastford, Berryford, Kama Sutra и "Зелёный стандарт". Информацию о возможной сделке подтвердил изданию один из совладельцев компании Александр Пронин.