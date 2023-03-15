Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 марта, 07:31

На российские активы производителя чая Lipton нашёлся покупатель

"Коммерсант": Активы Lipton может приобрести "Объединённая чайная компания"

Активы ушедшей из России компании Ekaterra, которая занималась производством чая Lipton, может приобрести ООО "Объединённая чайная компания", а ходатайство о предварительном согласии на сделку было направлено в ФАС. Об этом сообщает "Коммерсант".

Ekaterra является крупнейшим производителем чая в мире, который ранее входил в концерн Unilever. В России же продукция выпускалась под брендами Lipton, Saito и Brooke Bond на фабрике в Санкт-Петербурге, мощность которой составляла 16 тысяч тонн продукции ежегодно. В свою очередь, "Объединённая чайная компания" выпускает чаи марок Eastford, Berryford, Kama Sutra и "Зелёный стандарт". Информацию о возможной сделке подтвердил изданию один из совладельцев компании Александр Пронин.

Чаи Lipton и Brooke Bond перестанут производиться в России до конца 2022 года

Чаи Lipton и Brooke Bond перестанут производиться в России до конца 2022 года

Ранее Лайф рассказывал, что Ленинградская область заявила о способности заместить своей продукцией поставки чая на российском рынке в случае полного ухода из страны Lipton.

Обложка ©

Shutterstock

Артур Белкин
  • Новости
  • Потребительский рынок
  • Бизнес
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров