Coca-Cola осталась в лидерах продаж в России, несмотря на уход компании с рынка
РБК: Coca-Cola остаётся среди лидеров по продажам газировки в России
Популярный газированный напиток американской компании The Coca-Cola Company по-прежнему входит в список лидеров по продажам на российском рынке, несмотря на то что бренд ушёл из России после начала специальной военной операции на Украине. Об этом пишет РБК.
"В январе и феврале 2023 года больше трети потребителей колы, чьи покупки оценивали аналитики "Продаж.рф", выбирали в магазинах напиток "Добрый Cola". <…> На втором месте по популярности оказался бренд Coca-Cola ушедшей из России The Coca-Cola Company импортного производства", — говорится в материале.
При этом уточняется, что спрос на оригинальную кока-колу всё же упал более чем в три раза. Если ещё в прошлом году доля американской компании на российском рынке составляла 47,8%, то сегодня этот показатель равен 14,1%.
Напомним, что дистрибьютор Coca-Cola объявил, что больше не будет производить и продавать свои напитки в России. Компания выпускает Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, BonAqua, "Добрый", Pulpy, Rich, "Моя семья", Innocent и другую продукцию.
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