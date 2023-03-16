Coca-Cola осталась в лидерах продаж в России, несмотря на уход компании с рынка

Популярный газированный напиток американской компании The Coca-Cola Company по-прежнему входит в список лидеров по продажам на российском рынке, несмотря на то что бренд ушёл из России после начала специальной военной операции на Украине. Об этом пишет РБК.

"В январе и феврале 2023 года больше трети потребителей колы, чьи покупки оценивали аналитики "Продаж.рф", выбирали в магазинах напиток "Добрый Cola". <…> На втором месте по популярности оказался бренд Coca-Cola ушедшей из России The Coca-Cola Company импортного производства", — говорится в материале.

При этом уточняется, что спрос на оригинальную кока-колу всё же упал более чем в три раза. Если ещё в прошлом году доля американской компании на российском рынке составляла 47,8%, то сегодня этот показатель равен 14,1%.