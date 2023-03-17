По самые помидоры: На какие продукты повысятся цены весной 2023-го Почему цены на продукты в России пошли вверх и долго ли будет это продолжаться? 16 марта, 23:40 Обложка © ТАСС / Романенко Эрик

В конце зимы в разных регионах России внезапно взлетели вверх цены на повседневные продукты. Почти повсеместно подорожали овощи и некоторые виды алкогольной продукции, а в некоторых субъектах внезапно прибавили в цене сахар и молочная продукция. Эксперты отмечают, что если для некоторых товарных позиций сезонное колебания цен — это норма, то для других рост может быть вызван злоупотреблениями.

Когда остановится рост цен на овощи

По данным Росстата, на исходе зимы в России розничные цены на "овощной набор" росли быстрее обычного. Например, лук подорожал на 3,4%, томаты — на 2,4%, свёкла — на 1,3% а морковь — на 1,2%. При этом ценник на весенние огурцы хотя и снизился, но всё равно выглядит запредельным. Специалисты объясняют общий рост цен на овощи изменением логистических цепочек поставок, но при этом отмечают, что магазинные ценники не могут быть такими высокими.

— То, что овощи к концу зимы дорожают, — это не новость. Капуста, морковь, свёкла и другие овощи прибавляют в цене в связи с истощением запасов прошлогоднего урожая, но даже в этом случае прибавка в цене лука не может быть более 1%, — поясняет Павел Малинский, основатель торговой компании "Планета лета".

По мнению эксперта, всё дело в том, что крупные торговые сети уже много лет предпочитают вместо отечественной продукции организовывать поставки из Египта, Ирана и Азербайджана, однако в текущем году из-за экономической ситуации в мире такая доставка стала дороже, а перевод логистических цепочек в пользу отечественных поставщиков происходит очень медленно. В том числе потому, что отечественные теплицы используют западное оборудование и семенной материал, которые тоже подорожали.

— Уже в марте цены на большинство овощей должны пойти вниз, так как отечественный производитель если не заменит, то сильно "разбавит" импортные поставки, но пока российские производители недостаточно нарастили собственные мощности, рост цен на овощной набор следующей весной не исключён, — уточнил Малинский.

Почему дорожает молочная продукция

Многие россияне заметили, что теперь при оплате некоторых видов молочной продукции кассир сканирует упаковку дважды: первый раз — штрих-код с товаром, а второй — код, отражающий метку "Честный знак". Такая процедура предусмотрена с прошлого года для того, чтобы отслеживалась продажа продукции, срок годности которой 40 дней и менее. Оплачивать данную маркировку должна торговая компания, однако в некоторых случаях продавцы решили заложить всё в цену для конечного покупателя. В результате к незначительному росту инфляционной цены на молочную продукцию (в районе 1%) добавлялась наценка за торговую метку.

— На продукты цены расти не должны, нет к этому серьёзных предпосылок, — считает депутат Госдумы Алексей Журавлев. — Иначе всё это очень похоже на картельный сговор, когда розничные сети просто хотят больше зарабатывать. Именно это происходит со знаком "Честный продукт", с которым хотели как лучше, а получилось, как всегда, — стоимость экспертизы и маркировки тут же переложили на потребителя. ГОСТ для жителя СССР не стоил ни копейки, потому что страна просто старалась, чтобы её население пользовалось качественными товарами, такого сейчас крайне не хватает

Насколько ещё вырастут цены

С начала года в России увеличились минимальные розничные цены (МРЦ) на игристое вино, водку, коньяк и бренди, и это привело к заметному подорожанию практически всех видов крепких напитков в среднем на 5–6%. Однако некоторые виды игристых вин уже поднялись в цене на 40%.

Фото © ТАСС / Карпухин Сергей

— Самый большой рост цен отмечается в сегменте вин иностранного производства, — утверждает продуктовый маркетолог Ирина Долженкова. — Скорее всего, это косвенно повлияет и на вина отечественного производства, но цена на них вряд ли поднимется более чем на 15%, так как производство российских виноградных вин с начала года уже увеличилось на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и это не считая прироста производства отечественного шампанского на 25,8% и ликёров — на 31,3%.

Помимо этого, эксперт отметила возможность дополнительного роста цен на иностранные алкогольные напитки крепостью более 40 градусов, указав, что это актуально только для премиального ценового сегмента.

Цены на крупы и сахар

Согласно данным Росстата, цены на крупы и муку с начала года выросли незначительно, а в некоторых регионах они даже снижались. Специалисты считают, что это связано с ростом объёмов производства, чему способствует богатый урожай прошлого года.

— Даже если урожайность текущего года вдруг будет ниже (к этому пока нет никаких предпосылок), то цены на данные товарные категории вряд ли поднимутся выше общей инфляции, — утверждает Глеб Задоя, ведущий финансовый эксперт компании "Аналитика Онлайн".

А вот цены на сахар с начала года поднялись почти на 1%.

— Никакого рационального объяснения этому нет, запасов сахара, который имеет простейший цикл производства и хранения, очень много, — рассказывает Лайфу представитель розничноторговой компании X5 Group. — Кроме того, стоит учитывать, что сахар — это некий маркерный продукт и повышение на него цен сразу привлекает внимание надзорных органов. С большой долей вероятности статистика учитывает рост цены на иностранный "коричневый" сахар, поставки которого действительно сократились.

Для справки: в России более 30 крупных заводов, которые производят сахар во всех его видах. И белый сахар-песок — это их самая распространённая продукция. По данным Росстата, запасы сахара в оптовой торговле ежемесячно составляют порядка 706669,0 тонн, это превышает потребление почти в два раза. Помимо этого, союзная Белоруссия является крупнейшим производителем сахара во всей Европе и она заинтересована в рынке РФ для своей продукции.

Фото © ТАСС / Рогулин Дмитрий Заметили ли вы рост цен? 0 Нет, могу себе позволить не смотреть на цены Да, я заметил рост цен, но продолжаю покупать те же продукты Заметил, стараюсь теперь покупать на распродаже или по акциям Я отказался от дорогих продуктов или перешел на дешевые аналоги

Авторы Максим Греков