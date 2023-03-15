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Наличные дадут не всем: Сколько денег разрешат забрать из банка

В банках можно столкнуться с требованиями заранее заказывать наличные, даже если деньги в отделении есть. В какой срок клиенту обязаны вернуть его средства и что делать, чтобы быстрее их получить?

14 марта, 23:40
<p>Обложка © ТАСС / Валерий Матыцин</p>

Обложка © ТАСС / Валерий Матыцин

Банки всё чаще стали отказывать клиентам в выдаче наличных с вклада в день обращения, а иногда даже и в дату, на которую деньги были заказаны. Вместо этого менеджеры в отделении предлагают оформить перевод получаемой суммы в другой банк, что может быть не бесплатно, или на карточный счёт, что не всегда удобно, ведь существует лимит на снятие наличных в банкомате. Для некоторых россиян ситуация может быть критичной, особенно если они собирались оплачивать дорогое приобретение или медицинскую услугу и уже внесли невозвратный аванс. Почему же кредитные учреждения не торопятся отдавать чужие деньги и как быть в такой ситуации?

На сколько могут задержать выдачу вклада

Фото © ТАСС / Сергей Коньков

Фото © ТАСС / Сергей Коньков

Как пояснили Лайфу на условиях анонимности руководители офисов крупных российских банков, всё дело в том, что большинство банковских отделений заинтересовано, чтобы в их кассах было как можно меньше наличных, так как для кредитных учреждений деньги "в бумаге" — это не доход, а расход, ведь эти финансы находятся не в обороте. Да ещё и доставку купюр и их инкассацию нужно оплачивать отдельно, что тоже минус к показателям.

Да, кредитные учреждения пользуются пробелами в законодательстве, ведь в одной статье указано, что банк должен удовлетворить требования клиента не позднее дня, следующего за поступлением документа, а в другой, что основания по отзыву лицензии банка возникают, если он задержал выполнение требований клиентов более чем на 14 дней в сумме более ста тысяч рублей. Такое несоответствие позволяет несколько дней задерживать выдачу денег. К этому приёму могут прибегать малые отделения, которые пытаются оптимизировать расходы и доходы, — поясняет Светлана Зубкова, доцент Департамента банковского дела и монетарного регулирования Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

То есть получается, что банк фактически может в течение двух недель затягивать выдачу наличных средств с вклада?

Многое зависит от конкретного банковского отделения, — утверждает Наталья Свечникова, доцент Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. — В крупных филиалах розничных банков наличные выдают обычно не позднее следующего дня после требования, так как их кассы обладают большим суточным лимитом бумажных денег, а в отделениях поменьше клиенты могут получать свои средства в срок до пяти дней.

Какую сумму можно забрать из банка зараз

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

По закону банк обязан выдать сразу всю сумму вклада, однако это правило действует только в случае получения денег со счёта в виде наличных в кассе отделения. А вот если клиент согласится на перевод суммы вклада или процентов на карту, то в этом случае вступают в силу ограничения, которые предусмотрены для операций карточных счетов.

Банки устанавливают лимиты на снятие наличных в зависимости от типа карты: чем выше статус, тем больше денег можно с неё снять. Как правило, действуют примерно такие ограничения: не более 150 тысяч рублей с обычной карты, не более 300 тысяч рублей с золотой и не более 500 тысяч рублей с премиальной. При этом, если снимать деньги с карты в "чужом банкомате", велика вероятность попасть ещё и на комиссию.

Когда банк может не вернуть деньги с вклада

Фото © ТАСС / Евгений Леонов

Фото © ТАСС / Евгений Леонов

Существует несколько ситуаций, когда банк может на законных основаниях задержать выдачу вклада или вообще отказать в возврате денег.

Во-первых, банк может заморозить движение денежных средств, если посчитает, что эти деньги получены с нарушением закона. Как правило, так происходит либо если деньги во вклад были зачислены со счёта, который имеет пометку как используемый для отмывания незаконных средств, либо если есть информация о претензиях к самому вкладчику со стороны правоохранительных органов. Для разрешения данной ситуации придётся обратиться в службу поддержки банка. Скорее всего, потребуется предоставить документы, подтверждающие происхождение денег.

Во-вторых, банк имеет право отказать в выдаче вклада, если есть проблемы с паспортом, например, он испорчен, либо закончился срок его действия, либо документ числится в базе похищенных, или он имеет визуальные признаки подделки. В данной ситуации для получения денег потребуется новый паспорт.

В-третьих, банк имеет право не выдавать деньги при наличии ареста по постановлению судебных приставов. Если долгов нет, но кредитная организация средства с вклада не выдаёт, ссылаясь на запрет, придётся обращаться в организацию, которая наложила арест.

При отказе в возврате вклада в любом случае лучше получить письменную информацию с указанием причины. Без этого документа получить ответ от приставов или правоохранителей не получится.

Кроме того, если банк отказал в выдаче вклада, то на его действия можно пожаловаться через интернет-приёмную Банка России, но для скорейшего ответа также потребуется подтверждение отказа выдать вам ваши деньги.

Отдельная ситуация, если банк не выдаёт деньги с вклада, так как у него отозвали лицензию. Это страховой случай, и возвращать вам деньги будет Агентство по страхованию вкладов (АСВ) — российская государственная корпорация, специально созданная для обеспечения функционирования системы страхования вкладов. По закону обязательной выплате подлежит сумма вклада с процентами до 1,4 млн рублей.

Для справки: в 2022 году произошло четыре страховых случая в отношении кредитных организаций и 2,9 тысячи клиентов получили возмещение на общую сумму 761,6 миллиона рублей.

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Авторы
Максим Греков
Максим Греков

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