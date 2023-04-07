Вокруг Исаакиевского собора в Вербное воскресенье пройдёт крестный ход
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Уже на этой неделе, 9 апреля, православные верующие будут отмечать один из самых главных церковных праздников — Вербное воскресенье. Его также называют Входом Господним в Иерусалим — в память о том, как Иисус за шесть дней до иудейской Пасхи триумфально въехал в столицу Иудеи. Богослужения в этот день пройдут во всех храмах России, а вокруг Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге состоится праздничный крестный ход с участием детей и взрослых. Мероприятие начнётся в 8:45, во время литургии будут петь сразу три хора, сообщает газета "Петербургский дневник".
Как пояснила руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова, по традиции в этот праздник верующие приходят в священную обитель с ветками ивовых деревьев, которые первыми распускаются после зимы. Верба символизирует ветви пальмы, которыми встречали Иисуса Христа в Иерусалиме.
"Мы ждём на литургию и крестный ход в Исаакиевском соборе всех юных петербуржцев с родителями. Это будет действительно запоминающийся праздник, который поможет детям почувствовать себя деятельными участниками богослужения", — добавила Родоманова.
А ранее россиянам рассказали, как грамотно закупиться в преддверии Пасхи. В частности, директор по маркетингу сервиса "Пакет" от Х5 Антон Афанасьев призвал не обращать внимания на маркетинговые уловки в виде праздничных распродаж.