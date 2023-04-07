Вокруг Исаакиевского собора в Вербное воскресенье пройдёт крестный ход

Уже на этой неделе, 9 апреля, православные верующие будут отмечать один из самых главных церковных праздников — Вербное воскресенье. Его также называют Входом Господним в Иерусалим — в память о том, как Иисус за шесть дней до иудейской Пасхи триумфально въехал в столицу Иудеи. Богослужения в этот день пройдут во всех храмах России, а вокруг Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге состоится праздничный крестный ход с участием детей и взрослых. Мероприятие начнётся в 8:45, во время литургии будут петь сразу три хора, сообщает газета "Петербургский дневник".