В Союзе дачников объяснили, как подготовить почву к богатому урожаю

С наступлением весны в России начинается дачный сезон, а это значит, что многим россиянам пора задуматься о подготовке почвы к новому посеву. В беседе с РИА ФАН председатель Союза дачников Подмосковья депутат Никита Чаплин рассказал, чем лучше удобрять сад. По его словам, начать стоит с подкормки самой земли.

"Главный дефицит весной — недостаток азота. Можно ещё добавить калий и фосфор. Всё это содержится в перепревшем навозе или компосте. Вносить его нужно за месяц или две недели до посадки в соотношении одно ведро на один квадратный метр. А вот минеральные удобрения мы вносим прямо перед посадкой или перекопкой земли. Это может быть аммиачная селитра, карбамид, мочевина, суперфосфат, аммофос, сернокислый калий, калимагнезия, калимаг или древесная зола", — пояснил Чаплин.

Деревьям, которые растут на участке, также нужна помощь в начале сезона. Удобрять их лучше за две-три недели до цветения. В этом случае можно прибегнуть к двум разным способам. В первом случае — развести раствор мочевины, аммиачной селитры или птичьего помёта в соотношении 0,5 ведра на один квадратный метр приствольного круга, а во втором — на два литра воды 500 г навозной жижи на один квадратный метр.

Удобрять весной важно и кусты, причём делать это нужно в два этапа. Для корневой подкормки необходимо использовать азотное удобрение, а внекорневую подкормку нужно провести уже под конец весны. Для неё сгодятся растворы сернокислого калия или сернокислого марганца и борной кислоты. При этом важно не переусердствовать и не сжечь растение.

Не оставил без внимания глава Союза дачников и многолетние цветы. По словам Чаплина, для них есть универсальный способ — комплексные минеральные удобрения, которые насытят почву необходимым количеством азота, фосфора, калия и микроэлементов.