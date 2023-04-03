Дачникам к началу сезона рассказали, как правильно обрезать деревья

Ранняя весна является самым благоприятным временем для обрезания деревьев на даче. Об этом в беседе с Лайфом рассказал председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.

"В это время деревья спят, а движение сока ещё не началось. Ориентируйтесь по температуре: днём должно быть устойчиво выше 0 °С. Обрезать деревья в феврале строго запрещено. После резкого потепления могут быть сильные заморозки и ваши деревья погибнут. Однако важно успеть произвести обрезку до начала раскрытия почек", — предупредил Чаплин.

При этом собеседник Лайфа отметил, что летом такие процедуры делать нельзя, максимум можно подрезать молодые побеги. А осенью, по словам Чаплина, деревья можно обрезать только в южных регионах, в остальных есть риск сделать дерево неморозостойким.

"Молодое дерево обрезают на третий год с центрального проводника. Его обрезают до высоты около 75–85 см и оставляют на нём 10 почек, из которых будут образовываться новые побеги и боковые ветви. Ещё через год можно срезать больные и слабые ветки, оставляя три самые сильные, — это второй ярус. Если дерево достигает высоты двух метров, его надо обрезать, иначе будет сложно ухаживать. А вот за взрослыми деревьями надо ухаживать иначе. Делать это можно только весной до распускания почек", — рассказал глава Союза дачников.

Сначала, пояснил собеседник Лайфа, нужно убрать все поломанные и больные ветки, а затем выполнить две процедуры.

"Первая — укорачивание. Оно стимулирует рост побегов и почек. Делаем срез на однолетних ветках над почкой, а на многолетних — над одним из ответвлений. И вторая — прореживание. Вырезаем все ветки, которые растут внутрь кроны. Это нужно, чтобы воздух лучше циркулировал, а солнечный свет проникал прямо внутрь кроны", — объяснил депутат.

Эксперты советуют места ран деревьев сразу обрабатывать бордоской жидкостью, марганцовкой, бальзамом с фунгицидами или медным купоросом. Чаплин предостерёг, что ни в коем случае нельзя использовать садовый вар, так дерево начнёт гнить. Если делать всё правильно, подчеркнул глава Союза дачников, растение будет заживать само, однако дезинфекция нужна, чтобы вредители не проникали в место ран и не подъедали здоровое растение.