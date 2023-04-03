Дачникам к началу сезона рассказали, как правильно обрезать деревья
Глава Союза дачников Подмосковья Чаплин объяснил, как правильно обрезать деревья на даче
Ранняя весна является самым благоприятным временем для обрезания деревьев на даче. Об этом в беседе с Лайфом рассказал председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.
"В это время деревья спят, а движение сока ещё не началось. Ориентируйтесь по температуре: днём должно быть устойчиво выше 0 °С. Обрезать деревья в феврале строго запрещено. После резкого потепления могут быть сильные заморозки и ваши деревья погибнут. Однако важно успеть произвести обрезку до начала раскрытия почек", — предупредил Чаплин.
При этом собеседник Лайфа отметил, что летом такие процедуры делать нельзя, максимум можно подрезать молодые побеги. А осенью, по словам Чаплина, деревья можно обрезать только в южных регионах, в остальных есть риск сделать дерево неморозостойким.
"Молодое дерево обрезают на третий год с центрального проводника. Его обрезают до высоты около 75–85 см и оставляют на нём 10 почек, из которых будут образовываться новые побеги и боковые ветви. Ещё через год можно срезать больные и слабые ветки, оставляя три самые сильные, — это второй ярус. Если дерево достигает высоты двух метров, его надо обрезать, иначе будет сложно ухаживать. А вот за взрослыми деревьями надо ухаживать иначе. Делать это можно только весной до распускания почек", — рассказал глава Союза дачников.
Сначала, пояснил собеседник Лайфа, нужно убрать все поломанные и больные ветки, а затем выполнить две процедуры.
"Первая — укорачивание. Оно стимулирует рост побегов и почек. Делаем срез на однолетних ветках над почкой, а на многолетних — над одним из ответвлений. И вторая — прореживание. Вырезаем все ветки, которые растут внутрь кроны. Это нужно, чтобы воздух лучше циркулировал, а солнечный свет проникал прямо внутрь кроны", — объяснил депутат.
Эксперты советуют места ран деревьев сразу обрабатывать бордоской жидкостью, марганцовкой, бальзамом с фунгицидами или медным купоросом. Чаплин предостерёг, что ни в коем случае нельзя использовать садовый вар, так дерево начнёт гнить. Если делать всё правильно, подчеркнул глава Союза дачников, растение будет заживать само, однако дезинфекция нужна, чтобы вредители не проникали в место ран и не подъедали здоровое растение.
Ранее Чаплин рассказал о главной опасности для рассады. Вместе с тем, отметил специалист, есть овощ, который совсем не капризен и любит расти на подоконнике.
ТАСС / Zuma / David Tanecek