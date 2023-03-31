В Союзе дачников подробно рассказали, как вырастить на даче авокадо

Прошлым летом подмосковные дачники могли выращивать авокадо на участках благодаря хорошей погоде. Как это сделать в этом году, жителям Центральной России рассказал председатель Союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы Никита Чаплин.

"Итак, покупаем спелое авокадо и извлекаем оттуда косточку. Расскажу про способ проращивания в воде, он действенный. Проделываем три – пять отверстий зубочистками в средней части семени и подвешиваем или ставим наш подопытный элемент над стаканом воды. Отмечу, что косточка не должна погружаться в воду и проколы важно оставить сухими", — отметил он.

По словам эксперта, воду следует менять каждые два дня. Через один-два месяца появятся первые росточки, а когда они достигнут четырёх сантиметров, семечко будет готово к посадке. Специалист заметил, что весной, когда земля прогреется, саженцы авокадо с закрытой корневой системой стоит высадить на участок. Чаплин советует засыпать 40 сантиметров перегноя и затем всё это утоптать. Следует обильно поливать и укрывать растение при заморозках.

"Чтобы получить плоды, нужно бережно относиться к вашему дереву авокадо. Лучше выращивать его в теплице, но эффект не будет быстрым, первое авокадо вы сможете сорвать с дерева только через три года. Регулярно проводим мульчирование почвы в приствольных кругах, летом подкармливаем саженцы каждые три недели комплексными удобрениями, прореживаем крону при загущении и удаляем слабые ветки", — добавил эксперт.

Он добавил, что при тёплой погоде весной можно провести обрезку. А на зиму стоит укрывать растение нетканым материалом или полиэтиленовой плёнкой.

"Наши подмосковные садоводы занялись выращиванием авокадо в период пандемии, поэтому в прошлом сезоне их деревья уже дали свои плоды. Попробуйте и вы", — призвал Чаплин.