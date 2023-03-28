Россиянам рассказали об овоще-"пофигисте", который любит расти на подоконнике

Главная опасность для рассады — это перепады температуры на подоконнике и слишком яркие солнечные лучи, рассказал в беседе с Лайфом председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы.

"Рассада — это как люди. У всех свой ритм и свои привычки. Главная опасность — перепады температуры на подоконнике и слишком яркие солнечные лучи. Не всем растениям это по душе. Такое точно не понравится рассаде огурцов, перцам, баклажанам и всем бахчевым культурам. Это забирает у них воду, которая и так в дефиците", — пояснил эксперт.

Однако, по словам Чаплина, есть овощ, которому безразличны перепады температуры. Кроме того, он будет очень рад и солнышку.

"Томат — всему будет рад. Это овощ-пофигист. Им всё равно на перепады температуры, да и солнышку они будут очень рады. Рассада практически всех цветочных культур тоже обожает подоконник. Также бобовые и травы любят расти на подоконнике: базилик, мята, мелисса и т.д.", — добавил председатель Союза дачников.

Депутат отметил, что небольшая квартира — это не преграда для выращивания рассады. Главное — создать правильные условия, подчеркнул собеседник Лайфа. Чаплин рекомендовал укутать ящики газетой, чтобы перепады температуры были не страшны, и подложить губки, чтобы не было контакта растений со стеклом. Кроме того, важно не забывать открывать занавески, чтобы впускать тепло для рассады.