Найден самый выгодный способ получения рассады

Эксперты нашли самый дешёвый вариант получения рассады. Специалисты Контрольно-счётной палаты Челябинской области сравнили, что выгоднее: произвести 50 саженцев с нуля в домашних условиях или же пойти более простым и быстрым путём — купить готовый материал. Результаты публикует ЕАН.

Так, примерные затраты составят от 782 до 14,7 тысячи рублей, в зависимости от семян и огородной продукции. По подсчётам экспертов, самыми дорогими приобретениями станут фитолампа и горшки для рассады. Не стоит забывать и про коммунальные расходы. За свет при использовании подсветки ежемесячно придётся платить от 70 до 101 рубля, а за воду — около шести рублей.

"По итогам исследования рынка готовой рассады томатов установлено, что 50 корней в зависимости от сорта обойдутся от 750 до 4500 рублей", — выяснили эксперты.

Получается, что стоимость самостоятельного выращивания намного ниже затрат на покупку готовой рассады, если нет необходимости покупать фитолампу, контейнеры для посадки и удобрения. Но сумма превосходит стоимость готовой рассады в случае покупки полного комплекта необходимых товаров. Однако и в этом случае не стоит забывать, что оборудование можно использовать годами, поэтому в долгосрочной перспективе это всё равно получается выгоднее.