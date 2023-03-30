Россияне направили взор на садоводство, скупая саженцы и семена овощей и трав
Россияне в марте активно покупали саженцы клубники, томатов и наборы микрозелени
Россияне в начале весны активно готовятся к дачному сезону, приобретая саженцы, наборы для выращивания микрозелени, а также семена помидоров и огурцов. Аналитики продаж интернет-магазина Ozon перечислили, чем интересовались граждане в марте, с их выводами ознакомился Лайф.
Многие садоводы предпочитают приобретать готовую рассаду, так как она более устойчива к перепадам температуры и быстро даёт плоды. Чаще всего в первый весенний месяц россиян привлекали саженцы клубники сорта "Чёрный принц", розы флорибунда, различные сорта голубики, а также луковицы гортензии метельчатой, жимолости "Хоней Би" и туи западной. В целом спрос на саженцы в марте вырос почти в шесть раз в годовом выражении, а на корни, клубни и луковицы — в 3,5 раза.
Как указали аналитики, интерес к садоводству вырос после пандемии, когда для россиян открылась возможность выращивать цветы, овощи и фрукты на балконах. В текущем марте спрос на семена вырос в два раза в сравнении с мартом 2022 года. Чаще всего дачники и городские садоводы интересовались сортами быстрорастущих томатов, не требующих пасынкования, подвязки и больших усилий для выращивания. Среди них "Запуняка", "Санька", "Монгольский карлик", "Карамелька" и "Балконное чудо". Среди огурцов и перцев лидерами по спросу остаются сорта "Бабкин язык" и "Кураж".
Также продолжает набирать популярность микрозелень, отличающаяся простотой выращивания и быстрым результатом. Теперь же покупатели интересуются не только семенами, но и атрибутами для выращивания салатов. Чаще всего они просматривали специальные проращиватели семян с крышкой и вентиляцией, с крышкой-ситом, минеральными пробками и электрообогревателями для рассады. При выборе сортов трав и салатов россияне остались консервативны: наибольшим спросом пользуются лаванда, мята, мелисса и базилик.
Кроме того, в 2023 году многие решили поэкспериментировать с выращиванием грибов из мицелия. Спрос на эту категорию вырос в пять раз в годовом выражении. В основном садоводы интересовались наборами для выращивания вешенок и молочных грибов. Дачники и городские садоводы стали также активнее обновлять садовый инвентарь: опрыскиватели, совки, насосы и секаторы. Спрос на садовую технику вырос почти в три раза, а на садовые инструменты — в два раза. Некоторых заинтересовали бассейны и складные кресла, а также аксессуары для шашлыков: этому способствовали ранняя весна и прогнозы метеорологов, предсказавших в 2023 году жаркое лето.
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