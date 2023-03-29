Садоводам рассказали, как избавиться от зимующих в почве вредителей

Получить хороший урожай дачникам и садоводам мешает множество вредителей. Причём некоторые из них могут выживать даже после сильных заморозков, например яблонный долгоносик, плодожорки, щитовки. Однако не стоит отчаиваться, ведь даже от таких стойких вредителей можно найти способ избавления, рассказал председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.

"Начинать борьбу с вредителями стоит в конце зимы – начале весны. Для этого есть несколько способов. Первый — ловчий пояс. Это такая ловушка из бумаги или плёнка для вредителей, которую можно применять до пробуждения почек, так как она размещается вокруг стволов деревьев", — приводит его слова РИА ФАН.

Кроме того, можно очистить стволы деревьев от старой коры, удалить прикорневые поросли, прорыхлить верхний слой и обработать препаратами. Ещё один действенный способ — уничтожение опавших листьев и растительных остатков рядом с растениями. Можно обратиться за подмогой и к маленьким помощникам. Для этого достаточно развесить по саду кормушки, тогда птицы сами будут уничтожать всех вредителей.

При этом лучше всего провести санацию участка ещё осенью, чтобы при наступлении тепла паразитов было как можно меньше. Для этого нужно лишь прополоть участок, убрать сгнившие листья и сорняки и удалить с кустов заражённые плоды, а также прорыхлить почву, провести мульчирование, перекопать землю в приствольных кругах и побелить стволы деревьев известью.