Правильно подбираем товары для дачи, чтобы не выкинуть деньги на ветер

В преддверии начала дачного сезона многие садоводы хотят основательно подготовиться и приобрести все необходимые для хозяйства товары заранее. Как составить список таких покупок и ничего не забыть, в беседе с Лайфом рассказала эксперт направления "Дача" онлайн-гипермаркета "Всеинструменты.ру" Юлия Мешалкина.

По её словам, список покупок нужно распределить по категориям, ведь в таком случае дачнику проще сориентироваться и не забыть ничего важного. В большей степени у каждого садовода он будет идентичным и включит в себя разделы с растениями, инструментами, техникой, расходными материалами и прочим.

"Выделяем условную категорию "Растения". В неё входят семена, саженцы, луковицы цветов, рассада и так далее. План посадок опытные садоводы, как правило, начинают составлять ещё зимой, поэтому в конце марта обычно уже понятно, что и в каком количестве нужно покупать", — пояснила эксперт.

Немалым будет раздел "Инструменты и техника". Чтобы точно включить в него все необходимые товары, стоит провести ревизию имеющегося оборудования. А самая многочисленная категория обычно приходится на "Расходные материалы". Собеседница Лайфа советует посчитать, сколько плёнки и спанбонда потребуется для теплицы и парников, сколько досок нужно, чтобы сделать высокую грядку и так далее.

Не стоит забывать про важный раздел "Дачная химия". Как правило, садоводы знают, какие вредители чаще всего заходят на участок и какого вида удобрения потребуются. Также нужно включить категорию "Отдых", ведь для многих дача является не только излюбленным местом для выращивания культур, но и особым уголком уединения. Но чтобы оборудовать полноценную зону отдыха, нужны немалые вложения, заметила Мешалкина. Поэтому можно составить список желаемого инвентаря и закупать каждый год по одной вещи из списка.

"Отдых нужно продумать не только для себя, но и для детей, если они у вас есть и часто проводят время на даче. Для маленького ребёнка отличными приобретениями станут игрушки для песочницы, качели, горки, мыльные пузыри. Для детей постарше можно, например, заказать баскетбольное кольцо, водяные бластеры, поставить бассейн", — советует эксперт.

Однако если вы не успели купить некоторые товары не в сезон, то их приобретать уже не стоит. Это касается бассейнов, садовых качелей, детских игровых комплексов, на которые цена во многих магазинах сейчас максимальная. Но, заметила специалист, уже в июле, вероятнее всего, на них появятся первые скидки.

Снизить затраты на начало дачного сезона позволят и совместные закупки. Особенно выгодно так заказывать саженцы из питомников: когда сразу несколько десятков дачников делают общий заказ на саженцы, действуют оптовые скидки. Рассаду, по мнению Мешалкиной, также лучше выращивать самостоятельно, ведь так будет дешевле, особенно если это делать в многоразовых горшочках.

Вместе с этим есть и список антипокупок. Эксперт объяснила, что начинающему садоводу будет сложно сориентироваться в многообразии товаров для дачи. Не стоит забывать и о том, что среди ассортимента часто попадаются такие вещи, которые только на первый взгляд выглядят полезными и необходимыми, но пользоваться ими вы не будете. Одним из таких можно считать электрический гриль. Он становится неплохим помощником для домашней кухни, но для дачи существенно уступает мангалу и пище, приготовленной на огне. К таким покупкам можно отнести и плоскорез — приспособление, которое должно помогать садоводам в прополке, рыхлении и борьбе с сорняками. Однако обычная тяпка, судя по многочисленным отзывам дачников, оказывается в разы удобнее.

Также Мешалкина усомнилась в надобности других узкоспециализированных приспособлений для обработки почвы, в числе которых извлекатели сорняков и иные инструменты. В антитоп покупок она внесла и растягивающийся шланг, который дачники не оценили из-за непрочности. По этой же причине не стоит покупать фигурки для сада из гипса: они выгорают на солнце, легко бьются и трескаются со временем из-за влажности и перепадов температуры.