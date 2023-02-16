Какие новые штрафы ждут владельцев домов и дачников в 2023 году Владельцы загородной недвижимости неожиданно стали получать уведомления о штрафах. Почему так происходит и как собственникам избежать незапланированных расходов? 15 февраля, 23:40 4300 4300 Обложка © Shutterstock

Муниципальные власти ряда российских регионов начали пополнять свои бюджеты за счёт штрафов, которые налагаются на владельцев земельных участков и частных домов. Поводом для действий администраций стали принятые в прошлом году поправки в законодательство, касающиеся содержания жилья, использования земельных участков и даже отношений с соседями.

Штраф за нарушение правил пользования домом

Приказ Минстроя распространил правила пользования жильём не только на многоквартирные дома, но и на загородную недвижимость, однако проблемы у россиян стали возникать только сейчас. Согласно действующим правилам, проживающие в частном доме, так же как и жители городских квартир, обязаны согласовывать перепланировку и переустройство своей недвижимости. Под ограничения подпадают возведение новых стен, снос межкомнатных перегородок, перенос кухни и санузла (при изменении системы коммуникаций), некоторые изменения в отопительной системе и т.д.

— Большинство владельцев загородной недвижимости считают, что на их собственность правила по согласованию изменений в конструкции не распространяются, однако это ошибка, — предупреждает адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — Сейчас немало случаев, когда контролирующие инстанции получают сигналы о беспокоящем их ремонте от соседей или участкового — и это является поводом для проверки законности ремонтно-строительных работ.

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Если будут установлены отклонения между проектной документацией и фактическим состоянием, то хозяевам грозит штраф до 2500 рублей и обязательство привести сооружение в тот вид, который указан в плане. При этом, если строительные изменения будут признаны не перепланировкой, а реконструкцией с увеличением площади помещений, то, как правило, могут применяться дополнительные штрафные санкции, предусмотренные региональным законодательством.

Штраф за неправильное использование земли

В прошлом году впервые во всех субъектах России одновременно произошла переоценка кадастровой стоимости всех земельных участков и строений на них. Данное действие оказало сильное влияние не только на возможный рост налогов, но и на размер некоторых штрафов, ведь и те и другие рассчитываются как процент от этой самой кадастровой стоимости. В связи с этим в ряде регионов уже задействовали системы пространственного наблюдения, чтобы выявить нарушителей. Например, за постройку дома на землях сельхозназначения гражданину полагается штраф от 0,5 до 1% от кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 10 000 рублей, а за несвоевременное приведение земель в состояние, пригодное для использования их по назначению, хозяева участка должны будут заплатить от 20 000 до 50 000 рублей.

Штраф за несоблюдение норм застройки

Владельцы загородной недвижимости знают, что обязательной регистрации подлежат только капитальные строения (объекты, которые имеют фундамент, их нельзя переместить без ущерба конструкции). Но не все учитывают, что для строительства временных (не капитальных) построек тоже есть свои нормы, которые должны обеспечивать пожарную безопасность и выполнение санитарных требований.

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Например, расстояние между домом и хозпостройками должно быть не менее шести метров, между уличным туалетом и колодцем — не менее восьми метров, уличным туалетом и душевой — не менее двенадцати метров. И даже забор должен располагаться не ближе трёх метров от дома.

Многие люди годами используют свои участки и не замечают (а иногда и не знают), что они уже нарушили какие-то из федеральных или региональных нормативов. Но зато это стали подмечать муниципалитеты, которые с прошлого года для мониторинга территорий очень активно используют дроны. В итоге штраф до 5000 рублей за неправильное расположение стал более чем реален. Но это при условии, если нет вопросов к капитальным строениям.

О практике привлечения нарушителей норм застройки Лайфу рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Никита Чаплин.

— Сейчас большинство нарушений фиксируется на садовых участках. Многие забывают, что законодательство ограничивает не только расстояние между строениями, но и, например, высоту построек (согласно своду правил СП 53.13330.2011, не выше двадцати метров. — Прим. Лайфа). Если собственник, получив требование об уплате штрафа, его сразу исполнит, то всё ограничится только потерей денег. Но если дойдёт до суда, то последствия могут выражаться даже в принудительном сносе строения.

За что ещё оштрафуют на своём участке

Помимо штрафов, связанных со строениями, муниципальные власти могут предъявить претензии, например, за сорняки, если произрастающие на участке растения находятся в списке карантинных (статья 10.1 КоАП РФ). В Московской области в их число входят борщевик, одуванчик, тысячелистник, пижма, мята полевая, осот, полынь и некоторые другие. Штраф за нарушение — от 300 000 до 500 000 рублей, но это для фермеров, которые допустили зарастание сельхозземель, а для обычных граждан — до 5000 рублей.

Кроме того, с марта текущего года вступают в силу новые пожарные правила, согласно которым обязательное расстояние от мангала для шашлыков до построек должно быть не менее пяти метров. А, например, бочки для сжигания листвы должны быть установлены не ближе семи с половиной метров от построек, в пятидесяти метрах от хвойного и в пятнадцати метрах от лиственного леса. Наказание за несоблюдение новых правил может быть как в виде предупреждения, так и в форме штрафа до 20 000 рублей (если нарушение зафиксировано не в первый раз).

Авторы Максим Греков