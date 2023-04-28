Дачникам объяснили, за какие сорняки на участке можно загреметь в тюрьму

Сегодня дачник рискует получить огромный штраф за наличие на участке токсичных растений. Но многие даже не знают, что у них таковые имеются. Как оспорить ошибочный штраф и не оказаться в тюрьме, рассказал РИА ФАН глава Союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Никита Чаплин.

Нужно понимать, что наказание зависит от того, намеренно ли был выращен куст, или сорняк оказался на участке случайно. Самопосев и культивация — разные вещи. Во втором случае вы создаёте условия для роста куста, выводите новые сорта и так далее.

"Если незваные гости появились сами, то ничего противозаконного нет. Административное или уголовное наказание возможно при превышении определённого количества кустов таких растений. Например, у вас на участке оказались кусты конопли. Оспорить наказание можно, если их количество не превышает минимальную норму, плюс придётся доказывать, что вы их не сажали намеренно", — объяснил Чаплин.

Поэтому, если у вас пол-участка запрещённых растений, списать это на случайность и избежать наказания не получится. Наличие нескольких опасных кустов избавит от уголовной ответственности — её можно переквалифицировать в административную. Для этого придётся предоставить доказательства.

"Вам надо будет доказать, что не было предварительного посева этих растений. Или что выращивали вы их в кулинарных целях, думая, что это разновидность салата. Тогда суд может отменить или смягчить наказание", — заключил депутат.