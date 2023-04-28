Дачникам объяснили, за какие сорняки на участке можно загреметь в тюрьму
Депутат Чаплин объяснил, можно ли оспорить штраф за токсичные растения на даче
Сегодня дачник рискует получить огромный штраф за наличие на участке токсичных растений. Но многие даже не знают, что у них таковые имеются. Как оспорить ошибочный штраф и не оказаться в тюрьме, рассказал РИА ФАН глава Союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Никита Чаплин.
Нужно понимать, что наказание зависит от того, намеренно ли был выращен куст, или сорняк оказался на участке случайно. Самопосев и культивация — разные вещи. Во втором случае вы создаёте условия для роста куста, выводите новые сорта и так далее.
"Если незваные гости появились сами, то ничего противозаконного нет. Административное или уголовное наказание возможно при превышении определённого количества кустов таких растений. Например, у вас на участке оказались кусты конопли. Оспорить наказание можно, если их количество не превышает минимальную норму, плюс придётся доказывать, что вы их не сажали намеренно", — объяснил Чаплин.
Поэтому, если у вас пол-участка запрещённых растений, списать это на случайность и избежать наказания не получится. Наличие нескольких опасных кустов избавит от уголовной ответственности — её можно переквалифицировать в административную. Для этого придётся предоставить доказательства.
"Вам надо будет доказать, что не было предварительного посева этих растений. Или что выращивали вы их в кулинарных целях, думая, что это разновидность салата. Тогда суд может отменить или смягчить наказание", — заключил депутат.
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ТАСС / Сергей Бобылев