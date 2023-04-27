В майские праздники будут действовать новые штрафы: Кому они грозят и сколько составят В этом году изменились правила разжигания костров, а также появились новые штрафы. Например, за мытьё машин за городом. Какие новшества надо учесть во время отдыха, за что грозит штраф и сколько он составит? 26 апреля, 23:40 Выросли штрафы за разведение огня в неположенном месте. Обложка © Shutterstock

Где можно, а где нельзя жарить шашлык

За разжигание костра и приготовление пищи в неположенном месте отдыхающим грозят большие штрафы. Ограничения на обращение с огнём распространяются и на личные дачные участки.

За нарушение требований пожарной безопасности грозит предупреждение или штраф. Для граждан он составит от 5000 до 15 000 рублей. Штраф за костёр на участке в условиях особого противопожарного режима — от 10 000 до 20 000 рублей, а за повторное нарушение при разжигании костра на участке — от 12 000 до 20 000. За нарушение требований пожарной безопасности при возникновении пожара придётся заплатить от 40 000 до 50 000 рублей. Такие цифры привёл вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.

Он отметил, что с 1 марта вступили в силу новые правила пожарной безопасности. Из них следует, что расстояние между открытым огнём и строениями должно составлять 15 метров, размещать мангал можно на расстоянии пяти метров. При этом вокруг мангала должна быть зона в два метра, где нет никаких горючих материалов.

Дачникам грозят новые штрафы. Фото © ТАСС / Бизнес Online / Андрей Титов

Нарушение этих требований подпадает под условия для назначения штрафа за нарушение требований пожарной безопасности.

— Правила разжигания костров смягчились с точки зрения расстояния от огня до построек. Они стали более адаптированными под существующие размеры земельных участков. В то же время штрафы выросли, — рассказал первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

На сегодняшний день у нас нельзя жарить шашлык в черте города, в лесопарках, в лесных полосах, населённых пунктах, скверах, возле какого-либо водоёма, если, конечно, там нет специально оборудованной площадки для мангала. Обязанность администрации города состоит в том, чтобы сделать специально оборудованное место с определёнными знаками, говорящими о том, что именно здесь можно жарить шашлыки. Об этом рассказал член коллегии адвокатов "Люди дела" Алишер Захидов.

Он отметил, что нельзя также жарить шашлык на крышах, чердаках, террасах, балконах, во дворах возле частных домов, а также в лесопарковых зонах. Если был пожар, уничтожено имущество (мы говорим о чужом имуществе) или причинён вред здоровью, то штраф составит 40 000 – 50 000 рублей. То есть штрафы увеличились в разы.

— Если группа людей в лесу жарит шашлык, то за это подпадает под пункт о разведении костров. Здесь штраф от 15 000 до 30 000 рублей. Если возник пожар, который привёл к большим повреждениям или смерти людей, то штраф составит от одного до двух миллионов, — добавил Алишер Захидов.

Что нельзя делать на загородном участке

Владимир Кузнецов рассказал, что в 2023 году сохранился ранее действовавший штраф за размещение мусора на участке и нахождение на нём сорняков. Он составляет от 20 000 до 50 000 рублей.

— Штраф за мойку и ремонт автомобилей на территории участка, расположенного в СНТ, составит 3000–5000 рублей. Если выявится загрязнение почвы, наказание возрастёт до 10 000 рублей — в зависимости от обстоятельств, — добавил Владимир Кузнецов.

За мойку машины на территории СНТ можно получить штраф. Фото © Shutterstock

Есть также штраф за туалет, размещённый на участке с нарушением нормативов. Расстояние от туалета до других построек, согласно санитарным правилам, должно составлять минимум 12 метров, а до колодца — не меньше 8 метров. За нарушение требований установлен штраф в размере 3000–5000 рублей.

При сжигании сухой травы, веток, листвы, растительности на индивидуальных земельных участках населённых пунктов, на садовых или огородных земельных участках место открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 15 метров до зданий, сооружений и иных построек. Если сжигание происходит в металлической ёмкости, например в железной бочке, то это расстояние может сокращаться вдвое, то есть до 7,5 метра. Об этом сообщила юрист по экспертным заключениям "Европейской юридической службы" Виктория Щербакова.

Также необходимо учесть, что Кодекс РФ об административных правонарушениях, который действует на федеральном уровне, запрещает мойку машины у водоёмов и в лесах. За это предусмотрен штраф до 5000 рублей для физических лиц и до 300 000 рублей — для юридических лиц (в зависимости от последствий нарушения).

— Однако в регионах действуют свои кодексы, которые могут предусматривать дополнительные ограничения. Так, например, в Москве мойка автомобиля в любом не предназначенном для этого месте, в том числе на улице, влечёт предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 3000 рублей, на должностных лиц — от 5000 до 10 000 рублей, на юридических лиц — от 10 000 до 20 000 рублей, — добавила Виктория Щербакова.

При этом в Подмосковье за аналогичное правонарушение предусмотрен административный штраф для граждан в размере от 3000 до 5000 рублей, для должностных лиц — от 30 000 до 50 000, а для юридических — от 80 000 до 200 000.

Авторы Нина Важдаева