С 1 мая курс рубля ждёт нетипичный прогноз: Что произойдёт с долларом и евро Сразу несколько важных событий ожидается на валютном рынке перед первыми майскими праздниками и сразу после них. Чего ждут и опасаются экономисты, какие тренды могут повлиять на рубль и каким будет курс валют в начале мая? 25 апреля, 23:40 Экономисты сделали прогноз курса валют после 1 мая © ТАСС / Артём Геодакян

Каких событий ждут на рынках к 1 мая

28 апреля состоится заседание Центробанка по поводу ключевой ставки. В зависимости от того, какое решение будет принято, можно будет сказать, появится ли дополнительный фактор поддержки курса рубля. Это произойдёт, если ставку повысят. Такой сценарий развития событий вполне возможен. Есть вероятность, что ставку поднимут уже в эту пятницу.

Кроме того, 3 мая состоится заседание ФРС (американского Центробанка). Если регулятор проявит мягкость относительно дальнейшей монетарной политики, это поддержит все рынки, в том числе нефтяной. Такой подход вызовет и снижение доллара к мировым валютам. В то же время приближение продолжительных праздничных выходных в РФ может подхлестнуть спрос на иностранную валюту. Об этом рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

— Временная помощь рублю пришла от нефтяного рынка. Стоимость чёрного золота подросла после того, как США заявили о готовности начать покупать нефть для пополнения своих стратегических резервов. Это позитивная новость для всех, кто следит за курсом рубля. Но не только нефть оказывает влияние на финансовые рынки. Минфин РФ пытается снизить давление на нашу валюту, изучая возможность введения ежемесячных лимитов на покупку иностранной валюты для бизнеса, уходящего из страны. Никто не хочет терять какой-либо налаженный бизнес, но по политическим причинам зарубежным компаниям приходится продавать его в России. Затем уже на рубли они покупают доллары и евро на внутреннем рынке, усиливая давление на российскую валюту, — рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

В мае ожидается снижение курса доллара © ТАСС / РБК / Михаил Гребенщиков

Каким будет курс валют к 1 мая

Если ситуация на нефтяном рынке существенно не улучшится, в том числе в плане сокращения большого геополитического дисконта в цене на российскую нефть, скорее всего, в ближайшие недели рубль продолжит умеренно дешеветь. Этому будет способствовать окончание периода налоговых платежей экспортёров. Пик его пришёлся на текущую неделю. В результате с их стороны исчезнет дополнительное предложение иностранной валюты. Оно защищало рубль в последние несколько недель от негативной динамики нефтяных котировок. Такой прогноз сделал Дмитрий Бабин.

При этом, отметил аналитик, экспортная выручка может оставаться на относительно низком уровне. Это произойдёт как из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры рынка нефти, так и за счёт добровольного сокращения нефтяной добычи России. В то же время импорт восстановился до уровней 2020–2021 годов. Для его комфортного обеспечения не хватает притока иностранной валюты в страну, что оказывает ощутимое давление на курс рубля. Дополнительным негативом выступают большие расходы госбюджета, значительная часть которых не покрывается доходами.

Дмитрий Бабин считает, что без ощутимого подорожания нефти рубль может сохранить нисходящую динамику и подешеветь до 83,5 рубля за доллар, то есть обновить годовой максимум этой валютной пары.

Владислав Антонов отметил, что, несмотря на некоторую неопределённость на рынке, резкого ослабления рубля до конца месяца не ожидается. Он ожидает, что в ближайшее время увеличится предложение на Мосбирже для налоговых выплат. Пик налоговых платежей сейчас приходится на 28-е число каждого месяца.

— Сейчас нет факторов для укрепления рубля, кроме налогового периода. По доллару поддержка располагается на уровне 80 рублей. Максимум зафиксирован на отметке 83,50. Ключевым сопротивлением на май выступает отметка 85 рублей за доллар. По евро — 93,00, юаню — 12,30. Если Минфин порадует сокращением дефицита бюджета, то ослабление рубля прекратится и можно будет рассматривать его коррекцию к доллару и евро, — добавил Владислав Антонов.

Специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов считает, что курс валют в мае будет находиться в коридоре 78–83 рубля за доллар и 88–93 рубля за евро. Кроме того, он обратил внимание, что абсолютно неизвестно, как именно отреагирует курс доллара на ограничение добычи нефти ОПЕК+. Оно анонсировано именно после 1 мая 2023 года. Возможно, это приведёт к росту стоимости нефти на мировых рынках. Следовательно, укрепление рубля может быть и более заметным.

Перед майскими праздниками спрос на валюту растёт. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

— В последнее время мы наблюдали прямо-таки драматическое укрепление валют. С начала года рубль потерял более 16% к доллару и 13% к евро. Это, конечно, было вызвано тем, что экспорт упал. Правительству нужно было срочно пересмотреть бюджет. В таких условиях ослабление национальной валюты неудивительно. Однако сейчас Центробанк начал контрмеры для противодействия проседанию рубля. Да и объективных негативных факторов стало меньше. Стоит ожидать, что в начале и первой половине мая курс составит 75 рублей за доллар вместо 81. Но это консервативная оценка, — рассказал частный инвестор, основатель "Школы практического инвестирования" Фёдор Сидоров.

В начале мая поддерживать рубль перестанет налоговый период конца месяца. Вероятно, увеличится и спрос на валюту со стороны импортёров и отпускников в преддверии лета. С другой стороны, могут в большей степени проявляться драйверы укрепления рубля. Может продолжиться увеличение нефтяных цен, которое наблюдается в последние дни с рубежа 80 долларов выше 82 долларов за баррель Brent. Начало автомобильного сезона в мире увеличит спрос на топливо. Можно предположить увеличение притока валютной выручки в связи с повысившимися ценами экспортных товаров, формированием новых рынков сбыта. Такой прогноз сделал аналитик TeleTrade Владимир Ковалёв.

При этом, по его словам, расходы бюджета после масштабных авансовых платежей первого квартала будут увеличиваться медленнее. Доходы же, вероятно, возрастут из-за поступления начисленных в первом квартале налогов. В целом совокупность этих факторов может привести к снижению курса доллара ниже 80 рублей, а евро — ниже 88 рублей.

Авторы Нина Важдаева