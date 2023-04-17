Поставщики начали индексацию: Что происходит с ценами на стройматериалы и как изменится стоимость ремонта Сейчас начался процесс изменения цен на строительные материалы. Магазины распродают запасы по старой стоимости, а поставщики готовятся к индексации. Как изменятся цены на строительство и ремонт? 16 апреля, 23:40 Обложка © Shutterstock

Прогноз цен на стройматериалы

К середине весны усилилось повышение курса валют. Доллар перешагнул рубеж в 80 рублей, что неминуемо сказалось на стоимости многих товаров и услуг. Кроме того, начался сезон строительства и ремонта. Соответственно, спрос на профильные товары растёт, что тоже способствует подорожанию.

— Цены на строительные и отделочные (в принципе, и на всё) материалы сейчас находятся в процессе изменений, так как и у поставщиков, и у застройщиков присутствует запас. Он был куплен по старой стоимости. Однако уже на днях мне объявил поставщик об индексации стоимости инженерии на 15%. По отделочным материалам я вижу удорожание на 10–12%, которое к концу мая при текущем падении рубля может составить 20%, — рассказал владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский.

Можно ли сэкономить на ремонте? Остаться в текущей экономической парадигме потребителю можно даже без потери качества, но с потерей существенных качественных характеристик.

— Приведу пример. Можно не пользоваться качественной шпаклёвкой, гипсокартоном, а обшить стены и потолок отечественной вагонкой. Это дешевле, у неё не хуже функциональные характеристики, но жить вы будете в доме (комнате, квартире), обшитом вагонкой. Это совершенно другой эстетический, функциональный стандарт качества. Если же говорить о современном стандарте эстетики и комфорта, то остаться в текущем бюджете при нынешнем темпе роста цен не получится, — добавил Максим Лазовский.

Цены на строительные материалы в России за март 2023 года практически остались без изменений по сравнению с февралём, снижение составило всего лишь 0,04%. Стоимость снизилась на обрезные доски на 1,1%, древесно-стружечные плиты — на 0,8%, рубероид и линолеум — на 0,4%. Однако с приходом строительного сезона, периода ремонта и отделки помещений на фоне роста курса доллара и евро цены на некоторые стройматериалы поползли вверх. Например, после продолжительного снижения цен на древесину и продукты деревообработки ситуация уже начала меняться. По прогнозу Минпромторга, цены вырастут на 5–10% в связи с временными сезонными ограничениями движения лесовозов. Об этом рассказал финансовый эксперт маркетплейса "Финмир" Антон Кравцов.

Он уточнил, что в преддверии сезона строительства подорожали бетон, кровельный материал, кирпич, сталь листовая. За последние годы наблюдался значительный рост цен на стройматериалы, а также отделочные работы. В результате многие покупатели стали приобретать квартиры уже с ремонтом, потому что подсчитать сейчас, во сколько он обойдётся, стало достаточно сложно.

— Для того чтобы избежать приобретения строительных материалов по завышенным ценам, нужно подготовиться к этому заранее. Сильного повышения цен ждать не стоит, возможен рост на отдельные категории строительных материалов на 10–20%. Стройматериалы, подверженные сезонному фактору, такие как песок, известняк и щебень, могут, наоборот, подешеветь на 5–10% из-за возобновления карьерных работ, — объясняет Антон Кравцов.

Прогноз цен на ремонт

Фото © Shutterstock

Ремонт действительно стал дороже, но есть способы сэкономить. Во-первых, выбирать не брендовые иностранные материалы (обои, линолеум, паркет и т.д.), а более дешёвые аналоги российского производства или менее известных производителей. Например, виниловые обои известных брендов могут сейчас стоить от двух до пяти тысяч рублей за рулон, тогда как такие же по характеристикам варианты стоят в два-три раза дешевле. Во-вторых, стоит приобретать такие товары на строительных рынках или напрямую у производителя минуя посредников в виде дорогих магазинов или супермаркетов отделочных материалов. Такие рекомендации дал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

В-третьих, стоит подготовить качественную смету и тщательно рассчитать потребность в материалах, а затем приобрести всё оптом (тогда можно получить скидку). Часть работ во время ремонта вполне можно выполнить самостоятельно (демонтаж старых покрытий, покраску потолков, оклейку стен обоями и т.д.).

Артём Деев отметил, что нанять бригаду отделочников можно только на более сложные работы (заливка пола, выравнивание стен, установка труб и т.д.). Если нет опыта, то браться за выполнение операций, которые требуют квалификации, не стоит. Тут имеет смысл вспомнить поговорку: "Скупой платит дважды".

— Мой совет всем, кто делает ремонт и занимается обустройством квартиры в это непростое с финансовой точки зрения время: трезво оценить необходимость покупки тех или иных товаров сейчас. К примеру, есть те базовые предметы мебели, без которых ну никак не обойтись. Речь идёт о кухне, кровати, первостепенно необходимой бытовой технике типа холодильника, стиральной машины, варочной поверхности. Отделка также относится к категории этих трат, и на этом экономить не стоит. Всё это лучше сделать сразу и качественно, чтобы каждые пять лет не возвращаться к переделкам, — рассказал дизайнер интерьера Павел Осипов.

Он рекомендовал также присмотреться к финансовым программам, имеющимся практически у всех продавцов, например к рассрочке, которая пользуется у клиентов всё большей популярностью. У некоторых она беспроцентная, без первоначального взноса, а условия по срокам можно выбрать вполне приемлемые.

— Цена на мебель находится в прямой зависимости от курса валюты, которая используется в закупках иностранных запчастей и некоторой фурнитуры. Сказываются также и логистические издержки. По нашим оценкам, за последние месяцы валюта выросла более чем на 40% по отношению к четвёртому кварталу 2022 года. Это, безусловно, скажется и на росте цен на мебельном рынке. Производители просто вынуждены будут в самое ближайшее время поднимать стоимость товаров на 10–20%. Конечно, существует некоторая вероятность укрепления рубля в годовой перспективе, однако предпосылок этому пока мы не видим, — убеждена директор по маркетингу мебельной компании Mr.Doors Екатерина Хворостова.

Она рекомендует потребителям перед покупкой изучить предложения выбранных продавцов, оценить актуальные акции и обязательно запрашивать альтернативные материалы и декоры у дизайнеров-консультантов в салонах. Всё это позволит облегчить финансовую нагрузку.

Авторы Нина Важдаева