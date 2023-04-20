С 1 мая на заправках появятся нетипичные ценники: Сколько будет стоить бензин и дизель НПЗ готовятся остановить работу из-за ремонтов, а курс доллара начал снижаться. При этом на топливном рынке сложилась необычная ситуация. Какие ценники на бензин и дизель выставят АЗС в мае? 19 апреля, 23:40 В мае цены на АЗС удивят автомобилистов. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Ежегодно нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) встают на плановые ремонты в мае – июне. Соответственно, объём предложения снижается. Это ведёт к росту оптовых цен, а затем розничных. Сейчас из-за введения потолка цен на нефтепродукты из России сократились экспортные объёмы. Внутри страны остаётся больше топлива, чем раньше. Потому и поводов для роста стоимости топлива на заправках нет. Об этом сообщил руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Действительно, на Санкт-Петербургской бирже оптовые цены на бензин на начало апреля снизились: АИ-92 подешевел на 4,6%, АИ-96 — на 1%. Уровень предложения в стране высокий, как и запасы предприятий по нефтепереработке.

Вероятнее всего, считает Артём Деев, в первой половине мая 2023 года цены на топливо останутся на прежнем уровне: в среднем по стране АИ-92 будет стоить 47,2 рубля, АИ-96 — 51,4, АИ-98 — 61,6, дизель — 58,2.

В апреле стоимость бензина остаётся стабильной. По данным Росстата, с 4 по 10 апреля средние розничные цены на бензин остались практически неизменными, выросли всего лишь на одну копейку — до 50,91 рубля за литр. Что касается дизельного топлива, то оно подешевело до 58,22 рубля за литр — на пять копеек.

Впрочем, в разных областях складываются разные ситуации. Рост цен на бензин наблюдался в девяти регионах. Сильнее всего они подросли в Ямало-Ненецком автономном округе — на 3,5%. Падение цен затронуло семь регионов. Больше всего цены на бензин снизились в Ханты-Мансийском автономном округе — на 0,3%.

Цены на заправках могут вырасти в майские праздники. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

— Рост цен в Ямало-Ненецком автономном округе связан с тем, что цена на бензин на автозаправках в марте была самая низкая по России. Теперь с приходом весны стоимость топлива начала расти, — объяснил финансовый эксперт маркетплейса "Финмир" Антон Кравцов.

Он указал, что, несмотря на то что с начала года производство бензина выросло на 5%, а экспорт увеличился на 40%, стоимость бензина остаётся стабильной и не снижается. Это связано прежде всего с демпферным механизмом, который регулирует государство для смягчения колебаний цен на бензин и дизельное топливо. Они если и растут, то в пределах инфляции. Такова политика государства. Повышение НДПИ и ослабление рубля к другим валютам должны способствовать росту цен на бензин. Однако этого не происходит.

— При этом инфляция еженедельно повышается на 2%, среднегодовая будет в пределах 12,5–17%. В целом цена на топливо за год должна увеличиться на 8–12%. Хотя государство максимально попытается удержать цены на бензин в пределах нормы, — отметила основатель Академии бизнеса и стратегического маркетинга Юлия Корчагина-Озджан.

Сильное колебание стоимости топлива отмечается в основном в тех субъектах РФ, где уровень цен близок к минимальным или максимальным значениям. Что касается средних розничных цен на автомобильное топливо по России, то они изменяются несущественно.

— Возможно, к майским праздникам цены немного повысятся, но, принимая во внимание статистические данные предыдущих периодов, рост будет незначительным, в рамках ожидаемой инфляции, — считает Антон Кравцов.

Авторы Нина Важдаева