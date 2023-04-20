КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
Новости
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Владимир Путин
Криминал

КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Главное
Последние новости

Требование Wildberries платить за возврат товара признано незаконным

В NASA ответили на заявления, что над Киевом упал спутник США

Пентагон рассекретил видео с НЛО, и это не похоже на китайские аэростаты

Экс-совладельца "Азбуки вкуса" обвинили в мошенничестве

В США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

Небензя: Россия не будет избегать встречи с США на фоне визита Лаврова в Нью-Йорк

Киев уходит под воду, а власти винят в этом Россию

"Спартак" пропустил два мяча от "Акрона" и вылетел из Кубка России

Молдавия выдворила сотрудника Посольства России после инцидента с Миннихановым

Международный инвестбанк сообщил о переносе штаб-квартиры из Будапешта в Россию

С 1 мая на заправках появятся нетипичные ценники: Сколько будет стоить бензин и дизель

НПЗ готовятся остановить работу из-за ремонтов, а курс доллара начал снижаться. При этом на топливном рынке сложилась необычная ситуация. Какие ценники на бензин и дизель выставят АЗС в мае?

19 апреля, 23:40
<p>В мае цены на АЗС удивят автомобилистов. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

В мае цены на АЗС удивят автомобилистов. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Ежегодно нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) встают на плановые ремонты в мае – июне. Соответственно, объём предложения снижается. Это ведёт к росту оптовых цен, а затем розничных. Сейчас из-за введения потолка цен на нефтепродукты из России сократились экспортные объёмы. Внутри страны остаётся больше топлива, чем раньше. Потому и поводов для роста стоимости топлива на заправках нет. Об этом сообщил руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Действительно, на Санкт-Петербургской бирже оптовые цены на бензин на начало апреля снизились: АИ-92 подешевел на 4,6%, АИ-96 — на 1%. Уровень предложения в стране высокий, как и запасы предприятий по нефтепереработке.

Вероятнее всего, считает Артём Деев, в первой половине мая 2023 года цены на топливо останутся на прежнем уровне: в среднем по стране АИ-92 будет стоить 47,2 рубля, АИ-96 — 51,4, АИ-98 — 61,6, дизель — 58,2.

В апреле стоимость бензина остаётся стабильной. По данным Росстата, с 4 по 10 апреля средние розничные цены на бензин остались практически неизменными, выросли всего лишь на одну копейку — до 50,91 рубля за литр. Что касается дизельного топлива, то оно подешевело до 58,22 рубля за литр — на пять копеек.

На графике курса валют наметился новый вектор: Что произойдёт с долларом на следующей неделе

На графике курса валют наметился новый вектор: Что произойдёт с долларом на следующей неделе

Впрочем, в разных областях складываются разные ситуации. Рост цен на бензин наблюдался в девяти регионах. Сильнее всего они подросли в Ямало-Ненецком автономном округе — на 3,5%. Падение цен затронуло семь регионов. Больше всего цены на бензин снизились в Ханты-Мансийском автономном округе — на 0,3%.

Цены на заправках могут вырасти в майские праздники. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Цены на заправках могут вырасти в майские праздники. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

— Рост цен в Ямало-Ненецком автономном округе связан с тем, что цена на бензин на автозаправках в марте была самая низкая по России. Теперь с приходом весны стоимость топлива начала расти, — объяснил финансовый эксперт маркетплейса "Финмир" Антон Кравцов.

Он указал, что, несмотря на то что с начала года производство бензина выросло на 5%, а экспорт увеличился на 40%, стоимость бензина остаётся стабильной и не снижается. Это связано прежде всего с демпферным механизмом, который регулирует государство для смягчения колебаний цен на бензин и дизельное топливо. Они если и растут, то в пределах инфляции. Такова политика государства. Повышение НДПИ и ослабление рубля к другим валютам должны способствовать росту цен на бензин. Однако этого не происходит.

— При этом инфляция еженедельно повышается на 2%, среднегодовая будет в пределах 12,5–17%. В целом цена на топливо за год должна увеличиться на 8–12%. Хотя государство максимально попытается удержать цены на бензин в пределах нормы, — отметила основатель Академии бизнеса и стратегического маркетинга Юлия Корчагина-Озджан.

С 1 мая начнёт действовать новый стандарт для счётчиков: Как будут делать поверку и вычислять нарушителей

С 1 мая начнёт действовать новый стандарт для счётчиков: Как будут делать поверку и вычислять нарушителей

Сильное колебание стоимости топлива отмечается в основном в тех субъектах РФ, где уровень цен близок к минимальным или максимальным значениям. Что касается средних розничных цен на автомобильное топливо по России, то они изменяются несущественно.

— Возможно, к майским праздникам цены немного повысятся, но, принимая во внимание статистические данные предыдущих периодов, рост будет незначительным, в рамках ожидаемой инфляции, — считает Антон Кравцов.

Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!