На графике курса валют наметился новый вектор: Что произойдёт с долларом на следующей неделе Настроения на валютном рынке изменились. После стремительного укрепления доллар готовится преподнести инвесторам новый сюрприз. Какие цифры появятся на валютном графике к концу апреля? 18 апреля, 23:40 Прогноз курса доллара удивил инвесторов. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Что происходит с графиком курса валют

В России начинается подготовка к налоговому периоду. Экспортёры в ближайшие дни будут продавать повышенные объёмы валюты для перечислений в бюджет (налог на прибыль, НДПИ и т.д.). Об этом рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

— Российский рубль перекрыл пятничные потери. Это произошло даже невзирая на двухпроцентный откат нефтяного рынка и рывок индекса доллара США DXY с минимума 2023 года. Корреляции с привычными факторами курса рубля были нарушены ещё в начале апреля, когда на арену вышел масштабный покупатель валюты. Речь о нерезидентах, пытающихся выйти из российских активов и вывести средства за рубеж, — рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

Разрешения на такие операции были получены, а сейчас ЦБ и Минфину предстоит проработать механизм лимитирования, чтобы впредь такие манёвры не приводили к расшатыванию рынка и курса рубля.

Также годовая инфляция в России замедлилась до 3,5%, а помесячная ускоряется. И здесь ещё не совсем учтён фактор импортируемой инфляции в марте-апреле из-за скачка курсов доллара и евро.

— То есть ЦБ теперь вряд ли опустит ставку, а сигналы к ужесточению денежно-кредитной политики априори играют за укрепление рубля. По мере падения спроса на валюту фактор повышенного давления на рубль уйдёт, — добавил Михаил Зельцер.

Валютная секция Мосбиржи находится под влиянием сразу нескольких факторов. С одной стороны, начинается очередной налоговый период, внутри которого растёт спрос на рубли со стороны экспортёров. Это поддерживает отечественную валюту, но действует точечно и недолго. Кроме того, перспектива повышения цен на нефть до $90 за баррель Brent добавляет рублю сил. Об этом рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

— С другой, есть сомнения, что дефицит бюджета удастся сократить дополнительно, а инфляция не вырастет до прежних значений уже в мае. Помимо прочего, инвесторы наблюдают за историей с выводом капитала иностранным бизнесом после продажи российских активов, — добавил Владислав Антонов.

Как изменится курс рубля к маю

Традиционно во второй половине месяца рубль укрепляется к доллару и евро — в апреле будет так же. Вероятнее всего, что доллар будет находиться в диапазоне 80–82 рублей за единицу, а евро опустится к уровню около 88–88,5 рубля. Такой прогноз сделал Артём Деев.

По его оценкам, сейчас нефтяные цены поддерживают курс национальной валюты. Если данные по запасам стратегического сырья в США покажут рост, это может привести к некоторому сокращению котировок (ближе к 82 долларам за баррель). Но ощутимого влияния это на курс рубля не окажет, так как одновременно растёт средняя стоимость российского сорта Urals, а это главный позитив для бюджета.

— Ожидания на самые ближайшие недели сводятся к оперативному падению доллара США под 80 рублей. По совокупности фундаментальных факторов ориентиром к началу II полугодия выступает область 75 за доллар. И технически этому сильному движению ничего не угрожает: потеря планки 80 может привести к массовому исходу спекулянтов из перепроданного рубля и импульс вниз по паре может быть достаточно сильным. Соответственно, среднесрочный ориентир по евро — ниже 85. Китайский юань способен временно прогуляться поближе к 11, — считает Михаил Зельцер.

К концу апреля доллар подешевеет. Фото © ТАСС / NEWS.ru / Булкин Сергей

Эксперты "БКС Мир инвестиций" прогнозируют в мае возможное ослабление доллара на мировом рынке. Для рубля важными останутся прежде всего экспортные и импортные потоки. Российская валюта может укрепиться на фоне поддержки сырьевых цен.

Владислав Антонов отметил, что в целом валютный рынок готов к консолидации. Для доллара США это означает закрепление к началу мая в пределах 80–83 рублей, для евро — 87–94.

— В пользу рубля на длинном горизонте говорит соотношение инфляции в РФ и мире. Валюта страны с меньшим уровнем инфляции при прочих равных укрепляется к другим валютам. Рост цен на нефть также позитивен для курса рубля: чем дороже сырьё, тем больший объём НДПИ российские нефтяники уплачивают в бюджет. Существенных факторов, которые бы говорили о долгосрочном ослаблении рубля, нет. Ожидаем, что до конца года американский доллар будет колебаться в рамках 65–75 рублей, — рассказал аналитик УК "Альфа-капитал" Александр Джиоев.

В то же время на экономику в целом серьёзного влияния колебания курса валют не окажут. Сейчас идёт локализация производства, и в данном случае, когда все расчёты ведутся в рублях, влияния курса не ощущается. Люди зарабатывают деньги в рублях и тратят их в рублях, поэтому, соответственно, валютные колебания в том виде, в котором мы наблюдаем сейчас, значительного влияния не оказывают. Такое мнение высказал первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

— Российский рубль консолидировался у отметки 81 рубль за доллар за счёт нескольких факторов. Первый: Правительство РФ заявило о том, что планируется ввести ограничения на объёмы покупок валюты на внутреннем рынке в результате сделок по выходу западного бизнеса из страны. Второй фактор: Минфин обозначил, что средняя цена российской нефти достигла уровня 51 доллар за баррель, а дисконт снижается. Это означает восстановление потоков экспорта и снижение объёма дефицита бюджета. За счёт обозначенных факторов и стабильности нефтяных котировок (Brent торгуется на уровне 84–85 долларов) можно ожидать, что во второй половине апреля курс доллара составит 81–82,5 рубля, евро — 88–89,5 рубля, — считает частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

Авторы Нина Важдаева