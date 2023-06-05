Опубликован список жертв ядовитого сидра

Жертвами ядовитого сидра, предположительно, сделанного на смертельно опасном метаноле, в России стали уже 11 человек — жители Ульяновской и Самарской областей. Список с фамилиями большинства из них публикует телеграм-канал SHOT.

Хисамутдинов Р., 32 года

Ефимов Д., 34 года

Буркина Д., 33 года

Нилова В., 24 года

Феоктистов В., 51 год

Казаньев Н., 37 лет

Глазков Д., 43 года

Телкова А., 33 года

В большинстве случаев у отравившихся диагностировали "судорожный синдром и токсическое действие неизвестного вещества". В Ульяновске отправили в реанимацию 33-летнюю женщину в коме и её гражданского мужа, они умерли в больнице. А 24-летнюю девушку в Димитровграде даже не успели отвезти в медучреждение.

В реанимации в Ульяновской области находится восемь человек, среди которых девушки в возрасте 16 и 17 лет, одна из них учится в колледже. Кроме того, отравились сидром ещё два человека в Удмуртии — 20 летний парень и 34-летняя женщина. Они в критическом состоянии.