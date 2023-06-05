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5 июня, 12:46

Опубликован список жертв ядовитого сидра

Жертвами ядовитого сидра, предположительно, сделанного на смертельно опасном метаноле, в России стали уже 11 человек — жители Ульяновской и Самарской областей. Список с фамилиями большинства из них публикует телеграм-канал SHOT.

  • Хисамутдинов Р., 32 года
  • Ефимов Д., 34 года
  • Буркина Д., 33 года
  • Нилова В., 24 года
  • Феоктистов В., 51 год
  • Казаньев Н., 37 лет
  • Глазков Д., 43 года
  • Телкова А., 33 года

В большинстве случаев у отравившихся диагностировали "судорожный синдром и токсическое действие неизвестного вещества". В Ульяновске отправили в реанимацию 33-летнюю женщину в коме и её гражданского мужа, они умерли в больнице. А 24-летнюю девушку в Димитровграде даже не успели отвезти в медучреждение.

В реанимации в Ульяновской области находится восемь человек, среди которых девушки в возрасте 16 и 17 лет, одна из них учится в колледже. Кроме того, отравились сидром ещё два человека в Удмуртии — 20 летний парень и 34-летняя женщина. Они в критическом состоянии.

Также выяснилось, что ядовитый сидр продавали в различных магазинах, его поставляло ООО "Андижанское" и ИП Гусейнова. Учредителя Анара Гусейнова задержали, сейчас с ним работают правоохранители. Также разыскивают двух менеджеров, занимавшихся реализацией напитка. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских в телеграм-канале также призвал всех предпринимателей прекратить продажу сидра в точках оптово-розничной торговли и общепита.

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Ранее сообщалось, что в Ульяновской области отравились сидром в период с 3 по 5 июня 11 человек, шестеро скончались. Затем число жертв отравления сидром увеличилось до восьми, а пострадавших в регионе 22 человека. Предполагается, что в напиток попал метиловый спирт вместо этилового. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержали предпринимателя из Самарской области. Причём там тоже появились жертвы ядовитого сидра. Позднее двух человек госпитализировали в Удмуртии после отравления тем же напитком.

Обложка ©

T.me / sledcom_press

Светлана Оперук
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