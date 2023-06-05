В Ульяновской области до 22 человек выросло число отравившихся ядовитым сидром

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что в регионе зафиксировано уже 22 случая отравления сидром. Об этом он написал в телеграм-канале.

"По последним оперативным данным, от отравления суррогатным сидром пострадало 22 жителя региона, из них восемь умерли, остальным наши врачи оказывают всю необходимую помощь", — указал глава области.

Случаи отправления зафиксированы в Ульяновске и Димитровграде. Губернатор призвал всех предпринимателей региона "срочно прекратить продажу алкогольсодержащего сидра в точках оптово-розничной продажи и общепита". Как указал Русских, по предварительным данным, люди отравились напитком "Мистер сидр", который был произведён в Самарской области. Продавался напиток на розлив, в Ульяновскую область его привезли в 30-литровых кегах. Сейчас правоохранительные органы занимаются изъятием этой продукции на территории региона.