Жертвы ядовитого сидра теперь появились и в Самарской области

В Новокуйбышевске Самарской области две женщины умерли из-за отравления сидром. Об этом заявили в СУ СК РФ по региону.

"В ночь с 4-го на 5 июня 2023 года две женщины, проживающие в городе Новокуйбышевске, скончались из-за отравления неустановленным веществом. По версии следствия, накануне они употребляли спиртосодержащий напиток "Сидр", приобретённый в магазине города Новокуйбышевска и поставляемый с предприятия, расположенного в Красноглинском районе города Самары Самарской области", — отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть двух или более лиц". Сейчас на предприятии находятся криминалисты. Следователи назначили необходимые судебные экспертизы.