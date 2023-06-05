Жертвы ядовитого сидра теперь появились и в Самарской области
В Самарской области две женщины скончались из-за отравления сидром
Следователи находятся на предприятии, где изготовили сидр, которым насмерть отравились женщины из Новокуйбышевска. Обложка © Telegram / СУ СК России по Самарской области
В Новокуйбышевске Самарской области две женщины умерли из-за отравления сидром. Об этом заявили в СУ СК РФ по региону.
"В ночь с 4-го на 5 июня 2023 года две женщины, проживающие в городе Новокуйбышевске, скончались из-за отравления неустановленным веществом. По версии следствия, накануне они употребляли спиртосодержащий напиток "Сидр", приобретённый в магазине города Новокуйбышевска и поставляемый с предприятия, расположенного в Красноглинском районе города Самары Самарской области", — отметили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть двух или более лиц". Сейчас на предприятии находятся криминалисты. Следователи назначили необходимые судебные экспертизы.
Ранее Лайф рассказывал об отравлении сидром в Ульяновской области, где погибло восемь человек. Предполагается, что в напиток попал метиловый спирт вместо этилового. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело, в рамках которого правоохранители задержали предпринимателя из Самарской области.