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5 июня, 11:38

Пострадавшие от ядовитого сидра появились ещё и в Удмуртии

Двое жителей Удмуртии оказались в критическом состоянии после отравления сидром

В Удмуртии двое местных жителей госпитализированы с отравлением яблочным сидром. Как сообщила зампред правительства региона Эльвира Пинчук, оба сейчас в критическом состоянии.

"20-летний юноша и 34-летняя женщина поступили в токсикологическое отделение ГКБ № 6 в течение суток. Оба пациента, к сожалению, находятся в критическом состоянии", — написала она в своём телеграм-канале.

Пинчук отметила высокую готовность медиков к возможному наплыву пострадавших. В частности, в больницах есть все лекарства, при необходимости в госпиталях развернут дополнительные койки.

Жертвы ядовитого сидра теперь появились и в Самарской области

Жертвы ядовитого сидра теперь появились и в Самарской области

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области отравились сидром в период с 3 по 5 июня 11 человек, шестеро скончались. Затем число жертв отравления сидром увеличилось до восьми. Предполагается, что в напиток попал метиловый спирт вместо этилового. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержали предпринимателя из Самарской области.

Обложка ©

ТАСС / УМВД России по Ульяновской области

Наталья Исакова
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