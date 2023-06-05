Пострадавшие от ядовитого сидра появились ещё и в Удмуртии

В Удмуртии двое местных жителей госпитализированы с отравлением яблочным сидром. Как сообщила зампред правительства региона Эльвира Пинчук, оба сейчас в критическом состоянии.

"20-летний юноша и 34-летняя женщина поступили в токсикологическое отделение ГКБ № 6 в течение суток. Оба пациента, к сожалению, находятся в критическом состоянии", — написала она в своём телеграм-канале.