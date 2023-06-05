Пострадавшие от ядовитого сидра появились ещё и в Удмуртии
Двое жителей Удмуртии оказались в критическом состоянии после отравления сидром
В Удмуртии двое местных жителей госпитализированы с отравлением яблочным сидром. Как сообщила зампред правительства региона Эльвира Пинчук, оба сейчас в критическом состоянии.
"20-летний юноша и 34-летняя женщина поступили в токсикологическое отделение ГКБ № 6 в течение суток. Оба пациента, к сожалению, находятся в критическом состоянии", — написала она в своём телеграм-канале.
Пинчук отметила высокую готовность медиков к возможному наплыву пострадавших. В частности, в больницах есть все лекарства, при необходимости в госпиталях развернут дополнительные койки.
Ранее сообщалось, что в Ульяновской области отравились сидром в период с 3 по 5 июня 11 человек, шестеро скончались. Затем число жертв отравления сидром увеличилось до восьми. Предполагается, что в напиток попал метиловый спирт вместо этилового. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержали предпринимателя из Самарской области.
ТАСС / УМВД России по Ульяновской области