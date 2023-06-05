Создатель "Новичка" объяснил, почему в сидре с метанолом не распознали яд
Создатель "Новичка" Ринк: Отравленный метанолом сидр по запаху был как обычный
Сидр, изготовленный с метанолом вместо этанола, превращается в яд, который при попадании в организм может привести к слепоте или смерти, но на вид и запах их не отличить. Об этом рассказал доктор химических наук, технолог и биохимик, создатель биологического оружия "Новичок" Леонид Ринк.
"Быть может, граждане купили некачественный палёный напиток и отравились. Токсичность метанола заключается в том, что он, попадая в организм, начинает окисляться до ядовитого формальдегида, который вызывает слепоту", — пояснил он в беседе с газетой "Вечерняя Москва".
Метанол бьёт по нервной системе. После процесса окисления начинается летальный синтез, во время которого поражаются клетки и запускается интоксикация всего организма, добавил Ринк. У этанола и метанола одинаковый запах, поэтому в ходе приготовления сидра могли перепутать жидкости. Биохимик сомневается в умышленной порче напитка.
Напомним, в Ульяновской области от отравления метанолом погибло уже восемь человек. Ещё двое скончались в Самарской области. Возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержали предпринимателя из Самарской области.
Shutterstock