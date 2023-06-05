Создатель "Новичка" объяснил, почему в сидре с метанолом не распознали яд

Сидр, изготовленный с метанолом вместо этанола, превращается в яд, который при попадании в организм может привести к слепоте или смерти, но на вид и запах их не отличить. Об этом рассказал доктор химических наук, технолог и биохимик, создатель биологического оружия "Новичок" Леонид Ринк.

"Быть может, граждане купили некачественный палёный напиток и отравились. Токсичность метанола заключается в том, что он, попадая в организм, начинает окисляться до ядовитого формальдегида, который вызывает слепоту", — пояснил он в беседе с газетой "Вечерняя Москва".