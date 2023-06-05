Число жертв отравления ядовитым сидром резко выросло в Ульяновской области
Русских: Число умерших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 16
Количество умерших от отравления сидром в Ульяновской области увеличилось до 16, пострадавших — до 35 человек, сообщил губернатор региона Алексей Русских.
"Пострадало 35 человек: 25 — в Димитровграде, девять — в Ульяновске, один — в Новой Малыкле. 16 человек скончалось, 14 пациентов находятся в стационаре ФМБА России в Димитровграде, трое — в Ульяновском областном клиническом центре специализированных видов медпомощи (УОКЦСВМП), один человек — в Ульяновской областной клинической больнице, ещё один — в ЦК МСЧ. За жизнь каждого борются врачи", — написал он в телеграм-канале.
По словам Русских, среди пострадавших от отравления сидром есть несовершеннолетняя девушка. Сейчас правоохранителям предстоит выяснить, где она взяла алкогольный напиток. Глава региона уже направил предложение руководителям муниципалитетов о проведении профилактических рейдов по всем пунктам продажи спиртного, начиная с "разливаек".
Напомним, что первые жертвы ядовитого сидра появились в Ульяновской области, затем в Самарской области, есть отравившиеся и в Удмуртии. Ранее сообщалось об 11 погибших. Есть предположение о том, что в напиток попал метиловый спирт вместо этилового. Возбуждено уголовное дело, задержан предприниматель из Самарской области.
ТАСС / Сергей Мальгавко