Число жертв отравления ядовитым сидром резко выросло в Ульяновской области

"Пострадало 35 человек: 25 — в Димитровграде, девять — в Ульяновске, один — в Новой Малыкле. 16 человек скончалось, 14 пациентов находятся в стационаре ФМБА России в Димитровграде, трое — в Ульяновском областном клиническом центре специализированных видов медпомощи (УОКЦСВМП), один человек — в Ульяновской областной клинической больнице, ещё один — в ЦК МСЧ. За жизнь каждого борются врачи", — написал он в телеграм-канале.