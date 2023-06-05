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5 июня, 12:58

"С кислинкой, вкус персика": Выпившая ядовитый сидр россиянка рассказала о последствиях

Жительница Ульяновской области рассказала об отравлении ядовитым сидром

Жительница Дмитровграда Татьяна рассказала, как отравилась ядовитым сидром, который уже убил 11 человек. По её словам, она с компанией купила напиток ночью 3 июня в местном круглосуточном магазине "Территория пива".

"Пила только я одна. На следующий день мне было очень плохо. Не могла ничего съесть, давление скакало. А вечером уже меня прополоскало. Я пила его второй раз в жизни. Никаких подозрений ни вкус сидра, ни его вид не вызвали. С кислинкой. Вкус персика чувствовался", — рассказала она в беседе с "Газетой.ru".

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Ранее Лайф писал о том, что первые жертвы ядовитого сидра появились в Ульяновской области, затем в Самарской области, есть отравившиеся в Удмуртии. Общее количество погибших — 11 человек. Есть предположение о том, что в напиток попал метиловый спирт вместо этилового. Возбуждено уголовное дело, задержан предприниматель из Самарской области.

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Илья Суриков
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