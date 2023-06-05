После массового отравления в России изымут весь ядовитый сидр
Попова после массового отравления поручила изъять всю продукцию "Мистер сидр"
Глава Роспотребнадзора Анна Попова после массового отравления россиян яблочным сидром поручила региональным управлениям выявить и изъять из продажи продукцию "Мистер сидр" по всей стране. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на соответствующий документ ведомства.
"Принять меры по выявлению продукции, изготовленной ООО "Анди" (производитель сидра. — Прим. Лайфа), и проведению исследования этой продукции", — указано в документе.
В тексте документа также говорится, что в случае обнаружения в обороте данной продукции необходимо незамедлительно уведомить Роспотребнадзор.
Напомним, что первые жертвы ядовитого сидра появились в Ульяновской области, затем в Самарской области, есть отравившиеся и в Удмуртии. Есть предположение о том, что в напиток попал метиловый спирт вместо этилового. Возбуждено уголовное дело, задержан предприниматель из Самарской области. По последним данным, количество умерших от отравления сидром в Ульяновской области увеличилось до 16, пострадавших — до 35 человек.
ТАСС / УМВД России по Ульяновской области