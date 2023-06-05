После массового отравления в России изымут весь ядовитый сидр

Глава Роспотребнадзора Анна Попова после массового отравления россиян яблочным сидром поручила региональным управлениям выявить и изъять из продажи продукцию "Мистер сидр" по всей стране. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на соответствующий документ ведомства.

"Принять меры по выявлению продукции, изготовленной ООО "Анди" (производитель сидра. — Прим. Лайфа), и проведению исследования этой продукции", — указано в документе.