В Удмуртии скончался молодой человек, который отравился сидром

В Удмуртии скончался 20-летний молодой человек, который ранее отравился суррогатным сидром. Об этом рассказала зампред правительства региона Эльвира Пинчук.

"К сожалению, юноша, отравившийся суррогатным "сидром", скончался сегодня. Женщина остаётся в больнице в тяжёлом состоянии", — написала она в своём телеграм-канале.

По словам Пинчук, оба пострадавших в регионе отравились метанолом. Таковы результаты лабораторных исследований.