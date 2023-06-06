В Удмуртии скончался молодой человек, который отравился сидром
В Удмуртии скончался 20-летний молодой человек, который ранее отравился суррогатным сидром. Об этом рассказала зампред правительства региона Эльвира Пинчук.
"К сожалению, юноша, отравившийся суррогатным "сидром", скончался сегодня. Женщина остаётся в больнице в тяжёлом состоянии", — написала она в своём телеграм-канале.
По словам Пинчук, оба пострадавших в регионе отравились метанолом. Таковы результаты лабораторных исследований.
Ранее Лайф писал о том, что в Удмуртии двое местных жителей были госпитализированы с отравлением яблочным сидром. Это 20-летний юноша и 34-летняя женщина.
Напомним, что отравления сидром есть и в других регионах. Больше всего — в Ульяновской области, где пострадал 51 человек, из них 18 умерли. В Самарской области отравились 14 человек. Два летальных случая есть в Нижегородской области. Уже задержаны менеджеры и главбух компании, которая производила ядовитый сидр. По всей стране из магазинов и со складов начали изымать суррогатный напиток.
ТАСС / Кирилл Шипицин