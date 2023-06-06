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6 июня, 08:14

Из магазинов Пензенской области изъяли более 1,7 тысячи литров "Мистера Сидра"

В Пензенской области полицейские изъяли из магазинов более 1,7 тысячи литров алкогольного напитка "Мистер Сидр", из-за которого в нескольких регионах РФ произошли отравления, в том числе с летальным исходом. Об этом рассказали в региональном УМВД РФ.

"Пензенскими полицейскими проводятся мероприятия по выявлению мест продажи и хранения, а также изъятию пивного напитка "Мистер Сидр". В настоящее время в магазинах Пензы и принадлежащим им сетевым точкам полицейскими обнаружено и изъято свыше 1700 литров сидра", — говорится в сообщении ведомства.

В полиции также добавили, что сотрудники правоохранительных органов проверили около 600 торговых точек.

Ранее Лайф писал о том, что в Пензенской области тоже появились пострадавшие от суррогатного алкоголя. Отравились три девушки. При этом не уточнялось, какой конкретно напиток они употребляли.

Лайф публикует видео с места, где в Самаре производили ядовитый сидр

Лайф публикует видео с места, где в Самаре производили ядовитый сидр

Напомним, что сразу в нескольких регионах РФ были зафиксированы массовые отравления сидром. Так, в Ульяновской области от суррогатного алкоголя погибло 18 человек, а всего в регионе от этого напитка пострадал 51 человек. В Самарской области отравилось 14 человек, погибло четыре. Там же по делу о смертельном отравлении сидром задержали предпринимателя. Отравившиеся есть в Удмуртии и Нижегородской области. Ядовитый напиток начали изымать по всей стране.

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УМВД по Ульяновской области

Илья Суриков
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