Из магазинов Пензенской области изъяли более 1,7 тысячи литров "Мистера Сидра"
В Пензенской области полицейские изъяли из магазинов более 1,7 тысячи литров алкогольного напитка "Мистер Сидр", из-за которого в нескольких регионах РФ произошли отравления, в том числе с летальным исходом. Об этом рассказали в региональном УМВД РФ.
"Пензенскими полицейскими проводятся мероприятия по выявлению мест продажи и хранения, а также изъятию пивного напитка "Мистер Сидр". В настоящее время в магазинах Пензы и принадлежащим им сетевым точкам полицейскими обнаружено и изъято свыше 1700 литров сидра", — говорится в сообщении ведомства.
В полиции также добавили, что сотрудники правоохранительных органов проверили около 600 торговых точек.
Ранее Лайф писал о том, что в Пензенской области тоже появились пострадавшие от суррогатного алкоголя. Отравились три девушки. При этом не уточнялось, какой конкретно напиток они употребляли.
Напомним, что сразу в нескольких регионах РФ были зафиксированы массовые отравления сидром. Так, в Ульяновской области от суррогатного алкоголя погибло 18 человек, а всего в регионе от этого напитка пострадал 51 человек. В Самарской области отравилось 14 человек, погибло четыре. Там же по делу о смертельном отравлении сидром задержали предпринимателя. Отравившиеся есть в Удмуртии и Нижегородской области. Ядовитый напиток начали изымать по всей стране.
УМВД по Ульяновской области