Из магазинов Пензенской области изъяли более 1,7 тысячи литров "Мистера Сидра"

В Пензенской области полицейские изъяли из магазинов более 1,7 тысячи литров алкогольного напитка "Мистер Сидр", из-за которого в нескольких регионах РФ произошли отравления, в том числе с летальным исходом. Об этом рассказали в региональном УМВД РФ.

"Пензенскими полицейскими проводятся мероприятия по выявлению мест продажи и хранения, а также изъятию пивного напитка "Мистер Сидр". В настоящее время в магазинах Пензы и принадлежащим им сетевым точкам полицейскими обнаружено и изъято свыше 1700 литров сидра", — говорится в сообщении ведомства.

В полиции также добавили, что сотрудники правоохранительных органов проверили около 600 торговых точек.