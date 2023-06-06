Число пострадавших из-за отравления сидром в Самарской области увеличилось до 14

Число пострадавших в результате отравления суррогатным сидром в Самарской области увеличилось до 14. Об этом сообщили в Минздраве региона.

"В настоящее время 14 пациентов с отравлениями после употребления сидра госпитализированы в медучреждения региона и находятся под наблюдением медицинских работников", — указано в сообщении ведомства.