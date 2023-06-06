Число пострадавших из-за отравления сидром в Самарской области увеличилось до 14
Число пострадавших в результате отравления суррогатным сидром в Самарской области увеличилось до 14. Об этом сообщили в Минздраве региона.
"В настоящее время 14 пациентов с отравлениями после употребления сидра госпитализированы в медучреждения региона и находятся под наблюдением медицинских работников", — указано в сообщении ведомства.
Из госпитализированных пациентов 11 человек находятся в тяжёлом состоянии, ещё трое — в состоянии средней степени тяжести. Глава Минздрава Самарской области Армен Бенян призвал граждан, употреблявших сидр в последние дни, в случае появления симптомов острого отравления обратиться к врачам.
Ранее сообщалось, что в Ульяновской области отравились сидром в период с 3 по 5 июня 11 человек, шестеро скончались. Затем число жертв отравления сидром выросло до восьми. Позже количество умерших от отравления сидром в Ульяновской области увеличилось до 16. По последним данным, число жертв выросло до 18. Предполагается, что в напиток попал метиловый спирт вместо этилового. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержали предпринимателя из Самарской области. Погибшие и пострадавшие от ядовитого сидра также нашлись в Самарской области, Удмуртии, Нижегородской области. Ядовитый сидр начали изымать в регионах.
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