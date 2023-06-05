В Нижегородской области несколько жителей отравились алкоголем, есть погибшие
Нижегородская область пополнила список регионов, где люди отравились суррогатным алкоголем. Власти области сообщили, что там уже есть погибшие.
"В нашей области появились первые случаи отравления суррогатным алкоголем. Есть летальные исходы", — написал в своём телеграм-канале замгубернатора региона Давид Мелик-Гусейнов.
Сколько отравившихся скончалось, он не рассказал. По словам замглавы региона, медики борются за жизнь нескольких человек.
"Причина, по предварительным данным экспертов, — отравление этиленгликолем, который находился в составе суррогатных алкогольных напитков", — добавил замгубернатора.
Напомним, в Ульяновской области в период с 3 по 5 июня 11 человек отравились сидром, шестеро скончались. Через некоторое время число жертв выросло. По последним данным, количество умерших от отравления сидром в Ульяновской области увеличилось до 16. Предполагается, что в напиток попал метиловый спирт вместо этилового. Возбуждено уголовное дело, задержан предприниматель из Самарской области. Погибшие и пострадавшие от ядовитого сидра также есть в Самарской области и Удмуртии. Ядовитый сидр начали изымать в регионах.
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