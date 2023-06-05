В Нижегородской области несколько жителей отравились алкоголем, есть погибшие

Нижегородская область пополнила список регионов, где люди отравились суррогатным алкоголем. Власти области сообщили, что там уже есть погибшие.

"В нашей области появились первые случаи отравления суррогатным алкоголем. Есть летальные исходы", — написал в своём телеграм-канале замгубернатора региона Давид Мелик-Гусейнов.

Сколько отравившихся скончалось, он не рассказал. По словам замглавы региона, медики борются за жизнь нескольких человек.