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5 июня, 15:02

Лайф публикует видео с места, где в Самаре производили ядовитый сидр

В регионах начали изымать ядовитый сидр, жертвами которого стали 18 человек

На предприятии в Самаре, где, предположительно, и производился ядовитый сидр, работают следователи. Там изымают бутылки с напитком. Лайф публикует кадры с места событий.

В Самаре правоохранители работают на заводе, где производился ядовитый сидр. Видео © LIFE

Там работают полицейские и следственные органы. Также известно про изъятие опасного сидра в Москве, Удмуртии. Как заявили в пресс-службе Департамента торговли и услуг столицы, продукция "Мистер сидр" будет изъята из магазинов, в том числе при рейдах на предмет выявления контрафактного алкоголя в объектах торговли.

После массового отравления в России изымут весь ядовитый сидр

После массового отравления в России изымут весь ядовитый сидр

"Это полномочия Роспотребнадзора. Если сотрудники Депторга при проверке [предприятий торговли на предмет] несанкционного алкоголя увидят эту продукцию — изымут", — сказал собеседник ТАСС, отвечая на вопрос, планируется ли изъять продукцию "Мистер сидр" из продажи в столице.

Кроме того, правоохранители изъяли более 100 литров ядовитого сидра в двух магазинах в Ижевске. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать в ГСУ СК РФ уголовные дела по фактам отравления людей сидром.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области отравились сидром в период с 3 по 5 июня 11 человек, шестеро скончались. Затем число жертв отравления сидром выросло до восьми. По последним данным, количество умерших от отравления сидром в Ульяновской области увеличилось до 16. Предполагается, что в напиток попал метиловый спирт вместо этилового. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержали предпринимателя из Самарской области. Погибшие и пострадавшие от ядовитого сидра также нашлись в Самарской области и Удмуртии.

В Самаре полиция остановила фуру с сидром и вышла на склад с тысячами литров

В Самаре полиция остановила фуру с сидром и вышла на склад с тысячами литров

Обложка ©

LIFE

Иван Косицын
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