Лайф публикует видео с места, где в Самаре производили ядовитый сидр

На предприятии в Самаре, где, предположительно, и производился ядовитый сидр, работают следователи. Там изымают бутылки с напитком. Лайф публикует кадры с места событий.

В Самаре правоохранители работают на заводе, где производился ядовитый сидр. Видео © LIFE

Там работают полицейские и следственные органы. Также известно про изъятие опасного сидра в Москве, Удмуртии. Как заявили в пресс-службе Департамента торговли и услуг столицы, продукция "Мистер сидр" будет изъята из магазинов, в том числе при рейдах на предмет выявления контрафактного алкоголя в объектах торговли.

"Это полномочия Роспотребнадзора. Если сотрудники Депторга при проверке [предприятий торговли на предмет] несанкционного алкоголя увидят эту продукцию — изымут", — сказал собеседник ТАСС, отвечая на вопрос, планируется ли изъять продукцию "Мистер сидр" из продажи в столице.