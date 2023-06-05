Лайф публикует видео с места, где в Самаре производили ядовитый сидр
В регионах начали изымать ядовитый сидр, жертвами которого стали 18 человек
На предприятии в Самаре, где, предположительно, и производился ядовитый сидр, работают следователи. Там изымают бутылки с напитком. Лайф публикует кадры с места событий.
В Самаре правоохранители работают на заводе, где производился ядовитый сидр. Видео © LIFE
Там работают полицейские и следственные органы. Также известно про изъятие опасного сидра в Москве, Удмуртии. Как заявили в пресс-службе Департамента торговли и услуг столицы, продукция "Мистер сидр" будет изъята из магазинов, в том числе при рейдах на предмет выявления контрафактного алкоголя в объектах торговли.
"Это полномочия Роспотребнадзора. Если сотрудники Депторга при проверке [предприятий торговли на предмет] несанкционного алкоголя увидят эту продукцию — изымут", — сказал собеседник ТАСС, отвечая на вопрос, планируется ли изъять продукцию "Мистер сидр" из продажи в столице.
Кроме того, правоохранители изъяли более 100 литров ядовитого сидра в двух магазинах в Ижевске. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать в ГСУ СК РФ уголовные дела по фактам отравления людей сидром.
Ранее сообщалось, что в Ульяновской области отравились сидром в период с 3 по 5 июня 11 человек, шестеро скончались. Затем число жертв отравления сидром выросло до восьми. По последним данным, количество умерших от отравления сидром в Ульяновской области увеличилось до 16. Предполагается, что в напиток попал метиловый спирт вместо этилового. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержали предпринимателя из Самарской области. Погибшие и пострадавшие от ядовитого сидра также нашлись в Самарской области и Удмуртии.
LIFE