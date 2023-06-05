В Самаре полиция остановила фуру с сидром и вышла на склад с тысячами литров

Полицейские остановили в Самарской области фуру с сомнительной алкогольной продукцией. Речь идёт о напитке "Мистер сидр". Именно таким отравились жители нескольких регионов страны. Видео с грузовиком публикует телеграм-канал "МВД Медиа".

В Самаре остановили грузовик с сомнительной алкогольной продукцией. Видео © t.me / mediamvd

Как уточнили в ведомстве, на дорогах области идут масштабные проверки, цель которых — пресечь распространение контрафактного алкоголя. Эту фуру остановили на 23-м километре Московского шоссе в Самаре. Машиной управлял водитель 1970 года рождения.

"В процессе проверки документов и осмотра полуприцепа транспортного средства полицейские обнаружили товарную накладную на получение 18 тысяч литров алкогольной продукции под маркой "Мистер сидр", коробки с пластиковыми кегами под аналогичной маркировкой общим объёмом 810 литров", — указано в сообщении МВД.