В Нижегородской области изъяли партию смертельно опасного сидра

В Нижегородской области полицейские обнаружили склад, на котором хранилась партия опасной алкогольной продукции, которая уже стала причиной гибели нескольких человек в других регионах. Об этом сообщили в областном ГУ МВД России.

"Сотрудники нижегородской полиции установили оптовый склад, где находилась партия опасной алкогольной продукции, из-за употребления которой в других регионах погибли несколько человек. Данная партия изъята", — рассказали там.