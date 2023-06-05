В Нижегородской области изъяли партию смертельно опасного сидра
УМВД: Партию опасного алкоголя изъяли в Нижегородской области
В Нижегородской области полицейские обнаружили склад, на котором хранилась партия опасной алкогольной продукции, которая уже стала причиной гибели нескольких человек в других регионах. Об этом сообщили в областном ГУ МВД России.
"Сотрудники нижегородской полиции установили оптовый склад, где находилась партия опасной алкогольной продукции, из-за употребления которой в других регионах погибли несколько человек. Данная партия изъята", — рассказали там.
В этом регионе полицейские, как и в других, теперь проверяют места продажи и хранения таких спиртных напитков под маркой "Мистер Сидр". А их немало: "Мохито Мистер Сидр", "Шампанское Мистер Сидр", "Сакура Мистер Сидр", "Пинаколада Мистер Сидр", "Гранат-малина Мистер Сидр". Жителей региона призвали не покупать такое спиртное.
Напомним, в Ульяновской области в период с 3 по 5 июня 11 человек отравились сидром, шестеро скончались. Через некоторое время число жертв выросло. По последним данным, количество умерших от отравления сидром в Ульяновской области увеличилось до 16. Предполагается, что в напиток попал метиловый спирт вместо этилового. Возбуждено уголовное дело, задержан предприниматель из Самарской области. Погибшие и пострадавшие от ядовитого сидра также есть в Самарской области и Удмуртии. Ядовитый сидр начали изымать в регионах.
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